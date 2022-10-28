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南加2城首現柑橘黃龍病 隔離範圍涉洛縣、橙縣多地

記者王若然／波莫那報導
亞洲柑橘木蝨（Asian citrus psyllid，ACP）是傳播黃龍病的主要途徑，這種蟲子以橘類樹木、植物為食。（CDFA）
亞洲柑橘木蝨（Asian citrus psyllid，ACP）是傳播黃龍病的主要途徑，這種蟲子以橘類樹木、植物為食。（CDFA）

加州食品與農業管理局（California Department of Food and Agriculture，CDFA）近日在波莫那（Pomona）和南艾爾蒙地市（South El Monte）首次發現橘樹致死病黃龍病（HLB）。為了防止黃龍病蔓延，CDFA擴大柑橘植物的隔離範圍（quarantine）。

黃龍病是一種可以影響柑橘樹和植物管脈系統的細菌性疾病，對人類或動物無害。不過一旦柑橘類樹木感染黃龍病便無藥可治，結出的柑橘苦澀，形狀怪異，果樹最終死亡。亞洲柑橘木蝨（Asian citrus psyllid，ACP）是傳播黃龍病的主要途徑，這種蟲子以橘類樹木、植物為食。

黃龍病對柑橘類植物是致命的。（CDFA）
黃龍病對柑橘類植物是致命的。（CDFA）

為了防止黃龍病擴散，相關單位擴大了橘樹隔離區，範圍涉及洛杉磯縣，橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣和聖地牙哥縣部分地區。隔離區範圍是依據黃龍病發現地方圓五哩的範圍設定。被劃為隔離區的民眾，不得將任何橘樹及相關物品帶出隔離區，包括橘樹枝條，種子，葉子等。不過隔離區內的民眾可以自行在家後院分享柑橘，這些柑橘必須無籽、無葉子，洗乾淨，並且不得出隔離區。民眾若想購買橘樹，應在有防護亞洲柑橘木蝨的建築內選購。

目前加州升級隔離措施，禁止民眾將柑橘類植物從別的州或國家帶進加州。

政府工作人員對隔離區與柑橘樹進行偵測。（CDFA）
政府工作人員對隔離區與柑橘樹進行偵測。（CDFA）

在隔離區的民眾可能會看到CDFA的工作人員在鄰里做土壤測試等，也可能會取下民眾自種的橘樹樣本。工作人員取下樣本後帶回實驗室化驗，大概一周至兩周會出結果。如果民眾的橘樹不幸感染黃龍病，將會被免費移除。不過工作人員有工作證，民眾應謹防不法分子藉此登門造訪。

亞洲柑橘木蝨（Asian citrus psyllid，ACP）是傳播黃龍病的主...
亞洲柑橘木蝨（Asian citrus psyllid，ACP）是傳播黃龍病的主要途徑，這種蟲子以橘類樹木、植物為食。（CDFA）

據估計，加州有60%的住戶種有橘樹。這些住戶在預防黃龍病的傳播有至關重要的作用。居民們也應該對自家後院的橘樹進行常規檢查，預防黃龍病的發生。CDFA敦促民眾做以下幾點：不要將柑橘類植物的枝葉帶進或帶出隔離區，或帶進帶出加州、美國；配合農業部設置捕蟲陷阱或其他殺蟲措施；如果民眾不願再繼續照顧柑橘樹，考慮將其移除。

更多有關加州黃龍病的預防可登錄：https://californiacitrusthreat.org/查看，或撥打800-4911899。

為了預防黃龍病的擴散，政府設置隔離區域。（CDFA）
為了預防黃龍病的擴散，政府設置隔離區域。（CDFA）

加州 艾爾蒙地 洛杉磯

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