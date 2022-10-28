洛橋中心復辦「曬書節」 免費分享

民眾挑選書籍，手中已握有一本心儀書籍。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心疫情後，於10月27日首度復辦「曬書節」，這也是開辦以來的第五屆，並將連續五天在1該中心免費提供書籍給廣大書友。中心主任陳敏永指出，希望帶動讀書風氣，也讓民眾多接觸正體字。

洛僑中心10月26日（周四）至30日(星期日)為愛書人士免費提供書籍。在曬書節開幕儀式上，陳敏永分享曬書節由來的小故事。

陳敏永表示，中心的藏書一直有汰換，往年中心苦惱該如何與鄉親分享這些汰換下來的書，之後便產生了曬書節活動的想法。沒想到開辦後，引起廣大鄉親響應。除了中心的圖書館 藏書外，許多鄉親也將家中的藏書帶來與大眾分享，希望能夠藉由這個活動鼓勵大家帶動閱讀風氣。也希望能影響海外年輕人，讓他們對中文正體字逐漸習慣，並嘗試了解閱讀。

陳敏永主任分享曬書節由來。（記者張庭瑜/攝影）

洛僑中心圖書館1992年12月27日設立，現有會員超過5000人，藏書超過2萬2000冊，種類包括兒童文學、食譜、健康保健、小說、旅遊、傳記及藝術欣賞等內容，是洛杉磯地區擁有最多數量和類別的正體華文圖書館之一。館方也希望透過好書交換及中文書籍回收業務，通過圖書借閱及各類文化活動推廣閱讀，凝聚僑民向心力。

當日活動也邀請洛杉磯楓林旅行社負責人唐久麗女士主講「遊輪旅遊的方方面面」。談論洛杉磯港 貴為美西遊輪旅遊的停泊港之一，民眾該如何從中選擇適合自己的遊輪公司、行程和享受遊輪服務。

美國客家聯合會監事長李妙麗、會長張義興、南加州 中文學校聯合會現任會長李梅如、洛僑中心副主任鄭心茹、劉岱欣等人，也到場支持。