我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

持槍闖鄰校 橙縣14歲女被捕

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
一名14歲的女孩帶著手槍，出現在橙縣西敏市高中。(谷歌地圖)
一名14歲的女孩帶著手槍，出現在橙縣西敏市高中。(谷歌地圖)

南加橙縣一名14歲女孩，日前帶著一把已裝填子彈的手槍出現在高中校園，她在洗手間向一名學生展示這把槍。據悉，這起事件並沒有在校園內造成傷害，目前這名未成年人因涉嫌在學校持有武器等罪名被捕。

據橙縣西敏市（Westminster）警察埃斯奎達（ Eddie Esqueda）稱，10月25日（周二）中午，這名14歲女孩帶著一把手槍進入西敏市高中（Westminster High School），但她並非這所學校的學生，女孩在洗手間裡向一名學生展示這把槍。

埃斯奎達表示，校園中沒有發現與槍枝有關的具體威脅，也沒有造成任何傷害。經過調查，涉案女孩是橙縣芳泉谷高中（Fountain Valley high school）的學生，兩所學校相距約五哩。埃斯奎達說，目前仍不清楚這個女孩為什麼會出現在別的校園裡，她攜帶槍支的動機也還在調查中。

警方在新聞發布會上指出，案發學校工作人員當時收到警報，立即拘留這名女孩，並沒收這把手槍。女孩因涉嫌在校園內非法持有武器、未成年人擁有槍枝、攜帶隱藏武器等罪名被捕。截至25日下午，她仍被關押在橙縣少年拘留中心（Orange County Juvenile Hall）。

調查正在進行中，女孩的身分沒有公佈，西敏市警方敦促任何有信息的人，致電 714-548-3212 與他們聯繫。

橙縣 槍支 警察

上一則

世界晚報／封城逼死太多人 西藏大規模抗議威脅要縱火

下一則

洛城新語／習武統台灣 機會在2024？

延伸閱讀

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
南加14 歲女孩帶著上膛手槍 出現在高中校園

南加14 歲女孩帶著上膛手槍 出現在高中校園
橙僑音樂「演」講會 流言樂團表演30金曲 分享台灣

橙僑音樂「演」講會 流言樂團表演30金曲 分享台灣
3嫌涉持槍搶南加內陸珠寶店均被捕 1人保釋金逾百萬

3嫌涉持槍搶南加內陸珠寶店均被捕 1人保釋金逾百萬
南加橙縣1輕軌車站遭炸彈威脅 1男被逮捕

南加橙縣1輕軌車站遭炸彈威脅 1男被逮捕
入室竊案直播 南加橙縣女親睹自宅被盜

入室竊案直播 南加橙縣女親睹自宅被盜

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29
U同學的車被砸後。（圖源U同學的小紅書帳號）

錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇

2022-10-24 14:35

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議