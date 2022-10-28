我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

洛城新語／習武統台灣 機會在2024？

洛城新語
洛城新語
洛城新語

中共20大，以習近平完勝告終。不僅當眾「敲打」制衡力量，將老領導胡錦濤架走；更是打破「七上八下」、「總書記任期不超過兩屆」等潛規則，使中國成為習家軍一言堂。黨內再無有效反對力量，讓武統台灣成為習一句話的事；而對他來說，最好機會或許就在2024。

古有匈奴冒頓單于，為要求手下絕對服從；要求他響箭所到之處，部下必須跟著射擊，否則人頭落地。冒頓通過首先射愛馬、其次愛妻，最後射父親的方式，甄選出只執行他一人命令，絕不多想的團隊。

今有習近平動態清零考察官員。完全忽略經濟、民生，只知執行命令的李強，雖然在上海鬧得滿城風雨，一度以為仕途將受影響，但中共20大卻獲破格提拔，成為一人之下萬人之上的中共二號人物。而不願執行封城，強調救經濟的李克強等人，最終落得個「高風亮節」被退休的下場。

經過此番洗牌，正如日本「產經新聞」台北支局長矢板明夫，在臉書分析台海局勢所述。「中共打不打台灣，將取決於習近平一個人的心情。」而雖然武力進攻台灣，很可能得不償失，出現如普亭進攻烏克蘭一樣的重大誤判；但在黨內缺乏不同聲音的情況下，就會像動態清零，官員只會不計後果的執行，而不敢給出個人意見。

對習近平來說，想要達到如毛澤東一樣的高度，就需要統一台灣。從他的新班子納入深諳台灣事務官員、讓兩岸統一與實現「中華民族偉大復興」掛鉤及將「反對與遏制台獨」列入黨章等種種跡象表明，統一台灣不再是打或不打，而只是時間問題。

從目前情形看，2024年就是習完成統一台灣「偉業」的最好時機之一。中國改變台海現狀的最大障礙美國，現在經歷40年來最嚴重通膨；許多專家、學者預計，2023年難免會出現經濟衰退。較好的情況，2024年經濟開始恢復；但正如蔣介石所說「攘外必先安內」，彼時的美國內部事務尚未處理妥當，哪來太多閒情處理台灣問題。或許就像美國現在支援烏克蘭一樣，只提供資金與武器而不派兵，完全仰賴當地軍民浴血奮戰。甚至不排除如俄烏開戰之初，「建議澤倫斯基離開，組建流亡政府。」的打算，建議並幫助中華民國總統流亡，進行長期的海外抗戰。

2024年，也恰逢美國與中華民國的大選年。從美國角度看，面臨政權交替不宜大動干戈；而從台灣角度，目前自稱「務實台獨工作者」的賴清德聲勢不低，倘若民進黨再度問鼎總統府，將加重習對兩岸漸行漸遠的擔憂，進而加速武統迫切感。

而反觀中國大陸，2024年是習大權獨攬的第三任期的第二年，圍繞在一片「偉大、光榮、正確」之聲當中，很可能失去對時局的客觀判斷。正如當年一尊毛澤東，敢在新中國成立百廢待興之際，賭上國運抗美援朝。屆時的習近平，有可能再想與美國掰一掰手腕。

習近平 中共 中華民國

上一則

聖伯納汀諾市、雷德蘭市開通列車服務

下一則

南加2城首現柑橘黃龍病 隔離範圍涉洛縣、橙縣多地

延伸閱讀

拜登：美國晶片法 讓習近平「有點擔心」

拜登：美國晶片法 讓習近平「有點擔心」
霍利提案制裁習近平 中國駐美使館要求撤回

霍利提案制裁習近平 中國駐美使館要求撤回
20大後中國對台外交打壓恐加劇 白宮籲中方克制

20大後中國對台外交打壓恐加劇 白宮籲中方克制
觀察家看中共7常委：非領導班子 是執行團隊

觀察家看中共7常委：非領導班子 是執行團隊
習近平率政治局常委赴延安 緬懷毛澤東精神

習近平率政治局常委赴延安 緬懷毛澤東精神
習近平：中方願同美方找到新時代中美正確相處之道

習近平：中方願同美方找到新時代中美正確相處之道

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29
U同學的車被砸後。（圖源U同學的小紅書帳號）

錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇

2022-10-24 14:35

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議