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心理健康求助 聖谷推手機專線代替911

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
加州州參議員 Anthony Portantino（左二）宣布，將在2022年至2023年州預算中獲得的85萬元撥款直接用於SGV CARE 項目。（記者朱敏梓╱攝影）
加州州參議員 Anthony Portantino（左二）宣布，將在2022年至2023年州預算中獲得的85萬元撥款直接用於SGV CARE 項目。（記者朱敏梓╱攝影）

聖蓋博谷政府聯盟(SGVCOG)10月27日宣布，推出聖蓋博谷危機援助應急項目(SGV CARE)。SGV CARE是首個由多個城市合作、專注於為遭受心理健康或行為健康危機的無家可歸者及當地居民提供、代替911緊急呼叫的危機應對手機專線。

來自蒙羅維亞（Monrovia）、亞凱迪亞（Arcadia）、蒙地貝婁（Montebello）、聖瑪利諾（San Marino）和南巴沙迪那（South Pasadena）的民選官員，以及加州州參議員波坦蒂諾(Anthony Portantino）出席了新聞發布會。

蒙羅維亞市長兼聖蓋博谷政府聯盟主席Becky Shevlin稱，隨著整個地區日益嚴重的心理健康危機和遊民數量增加，意識到有必要支持急救人員和在尋求幫助的居民。 她感謝「洛杉磯酒精和藥物濫用中心」(L.A. CADA)和當地公共安全官員對該項目的支持，並期待將來能在整個聖蓋博谷地區推廣該試點項目。

南巴沙迪那市市長Michael Cacciotti表示，SGV CARE項目的推出是為了確保聖谷居民在面臨心理健康危機時，能獲得相應幫助的積極步驟。有訓練有素的心理和行為健康人員加入應急團隊，將減輕執法部門和其他類型緊急情況所需的急救人員負擔，為所有居民提供更好的服務。

聖瑪利諾市市長 Susan Jakubowski。（記者朱敏梓╱攝影）
聖瑪利諾市市長 Susan Jakubowski。（記者朱敏梓╱攝影）
蒙羅維亞市長兼聖蓋博谷政府聯盟主席 Becky Shevlin。（記者朱敏梓╱攝...
蒙羅維亞市長兼聖蓋博谷政府聯盟主席 Becky Shevlin。（記者朱敏梓╱攝影）

加州州參議員 Anthony Portantino宣布，他計畫將2022年至2023年州預算中獲得的85萬元撥款，直接用於SGV CARE項目。這些資源將有助於將該項目推廣到聖谷其他城市，將需要幫助的居民與急性醫療、心理健康以及社會需求的最終護理聯繫起來。

SGV CARE目前正處於分階段推行初期，包括南巴沙迪那、聖瑪利諾、亞凱迪亞和蒙地貝婁四個城市與「洛杉磯酒精和藥物濫用中心」（L.A. CADA）合作，共同參與該項目。該中心將派遣兩人組成手機危機專線小組(MCT)，由一名有執照的臨床心理醫生，和一名經過認證的病友支持專家或藥物濫用障礙顧問組成，陪同警察或消防員共同應對心理和行為健康服務專線電話。

亞凱迪亞市議員兼聖蓋博谷政府聯盟副主席April Verlato。（記者朱敏梓╱...
亞凱迪亞市議員兼聖蓋博谷政府聯盟副主席April Verlato。（記者朱敏梓╱攝影）
南巴沙迪那市市長 Michael Cacciotti。（記者朱敏梓╱攝影）
南巴沙迪那市市長 Michael Cacciotti。（記者朱敏梓╱攝影）

試點項目的開發和運營由洛杉磯縣H提案(Measure H)資助。目前已有一名全職危機專線人員於周一、周三、周四和周五為亞凱迪亞、聖瑪利諾和南巴沙迪那提供服務，以及一名兼職危機專線人員於周一和周三為蒙地貝婁提供服務。

該項目最終目標是提供非武裝的危機應對服務，即為非暴力的心理和行為健康服務，提供相應資源和後續幫助。通過這個新方法，社區領導人和急救人員希望改善對緊急呼叫的應對和處理，並增強居民的信任。

聖蓋博 心理健康 亞凱迪亞

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