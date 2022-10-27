心理健康求助 聖谷推手機專線代替911

加州州參議員 Anthony Portantino（左二）宣布，將在2022年至2023年州預算中獲得的85萬元撥款直接用於SGV CARE 項目。（記者朱敏梓╱攝影）

聖蓋博 谷政府聯盟(SGVCOG)10月27日宣布，推出聖蓋博谷危機援助應急項目(SGV CARE)。SGV CARE是首個由多個城市合作、專注於為遭受心理健康 或行為健康危機的無家可歸者及當地居民提供、代替911緊急呼叫的危機應對手機專線。

來自蒙羅維亞（Monrovia）、亞凱迪亞 （Arcadia）、蒙地貝婁（Montebello）、聖瑪利諾（San Marino）和南巴沙迪那（South Pasadena）的民選官員，以及加州州參議員波坦蒂諾(Anthony Portantino）出席了新聞發布會。

蒙羅維亞市長兼聖蓋博谷政府聯盟主席Becky Shevlin稱，隨著整個地區日益嚴重的心理健康危機和遊民數量增加，意識到有必要支持急救人員和在尋求幫助的居民。 她感謝「洛杉磯酒精和藥物濫用中心」(L.A. CADA)和當地公共安全官員對該項目的支持，並期待將來能在整個聖蓋博谷地區推廣該試點項目。

南巴沙迪那市市長Michael Cacciotti表示，SGV CARE項目的推出是為了確保聖谷居民在面臨心理健康危機時，能獲得相應幫助的積極步驟。有訓練有素的心理和行為健康人員加入應急團隊，將減輕執法部門和其他類型緊急情況所需的急救人員負擔，為所有居民提供更好的服務。 聖瑪利諾市市長 Susan Jakubowski。（記者朱敏梓╱攝影） 蒙羅維亞市長兼聖蓋博谷政府聯盟主席 Becky Shevlin。（記者朱敏梓╱攝影）

加州州參議員 Anthony Portantino宣布，他計畫將2022年至2023年州預算中獲得的85萬元撥款，直接用於SGV CARE項目。這些資源將有助於將該項目推廣到聖谷其他城市，將需要幫助的居民與急性醫療、心理健康以及社會需求的最終護理聯繫起來。

SGV CARE目前正處於分階段推行初期，包括南巴沙迪那、聖瑪利諾、亞凱迪亞和蒙地貝婁四個城市與「洛杉磯酒精和藥物濫用中心」（L.A. CADA）合作，共同參與該項目。該中心將派遣兩人組成手機危機專線小組(MCT)，由一名有執照的臨床心理醫生，和一名經過認證的病友支持專家或藥物濫用障礙顧問組成，陪同警察或消防員共同應對心理和行為健康服務專線電話。 亞凱迪亞市議員兼聖蓋博谷政府聯盟副主席April Verlato。（記者朱敏梓╱攝影） 南巴沙迪那市市長 Michael Cacciotti。（記者朱敏梓╱攝影）

試點項目的開發和運營由洛杉磯縣H提案(Measure H)資助。目前已有一名全職危機專線人員於周一、周三、周四和周五為亞凱迪亞、聖瑪利諾和南巴沙迪那提供服務，以及一名兼職危機專線人員於周一和周三為蒙地貝婁提供服務。

該項目最終目標是提供非武裝的危機應對服務，即為非暴力的心理和行為健康服務，提供相應資源和後續幫助。通過這個新方法，社區領導人和急救人員希望改善對緊急呼叫的應對和處理，並增強居民的信任。