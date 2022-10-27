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洛城新語／物價漲上去還能回來嗎？

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美國通貨膨脹嚴重，台灣通膨率僅3.1%，中國大陸約2.7%至3%，食品上漲6.3%，都比美國的9.1%（6月數據）至8.6%（9月數據）輕許多。美國政府指物價上漲約8%，但一般民眾感受，遠不只上漲這一點點，現在更擔心，即使聯準會壓住通膨後，明年下半年開始降息，但高物價恐怕永遠回不來了。

美國消費者物價指數（CPI）計算，包括食品、交通、醫療價格，以及服務類消費等，都加權平均計算。美國政府CPI作假的可能性偏低，但為何政府通膨指數，常和民眾感受有很大落差，讓人懷疑因選舉考量，有人在暗中作手腳而失準。

洛杉磯是全美華人公認消費物價相對平穩地區，物價、房價遠比舊金山灣區或外州便宜（但紐約有些食品價格比加州低）。疫情這兩三年，先是牛羊豬肉猛漲，接著雞蛋、雞肉和亞洲雜貨都跟漲，中西餐館也狂漲；當然，這也和2021年起，加州基本時薪調漲至15元有關。

人們會好奇，中餐館過去特價午餐常有7、8元的菜，這三年來，最低價已漲至10元、11元，15元或更貴的菜（不是海鮮）更比比皆是；華資超市或糕餅店排骨或雞肉便當，更從4.99元、5.99元、6.99元，一路漲到7.99或9.99元，加稅就接近或超過10元。日本拉麵也從10、11元漲至15元，這是漲一半或近倍，而不是漲8.5%，讓人懷疑業者是否趁火打劫？ 但業者也有苦說不出。

因為牛羊豬肉和雞蛋等都漲價近倍，雞蛋缺貨，部分Cosco量販店還數量限購。亞洲進口雜貨，貨櫃運費每櫃從2000美元飆到逾2萬美元，進貨成本猛漲。所幸現在貨櫃運費連17周下跌，已跌落近70%，有些大航運公司以每櫃1700美元攬貨。有位南加超市老闆說，亞洲雜貨近期會回跌，但仍讓消費者擔心。

從過去通膨惡化歷史，和加州汽油價錢一樣，永遠漲得快、跌得慢，有些東西漲兩步、只退一步。這波通膨來得很猛，每個家庭每月開銷少則多300、400元，多則上千元，薪資上調遠遠落後物價上漲，精打細算變成多數家庭必修的日常消費習慣。

但你能指望明年物價回落嗎？坦白講，不樂觀。超市部分商品可能下調，但降幅有限，很難期待回到從前。再如，明年如食材、雜貨等都跌價，餐館會降價嗎？這得看消費者買不買單；如果高價引發杯葛，生意變差，老闆就得降價。這是商家和消費者拉鋸，由市場法則支配。依過去經驗，價格頂多回調一點，指望再見過去的低廉物價，可能要失望了。

加州居愈來愈不易，加州生活水平是全美第三或第四高，僅比夏威夷、華府或麻州好一點，尤其汽油和交通花費、房價、州稅都比各州高，加上物價折磨，加州氣候好也在乾旱、山火和地震等威脅下打折扣，加州美好的日子確實黯淡褪色了。

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