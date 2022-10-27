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尾隨女子試圖性侵 警查緝西裔色狼

洛杉磯訊
嫌疑犯為西裔男子，在案發過後逃離現場。（abc7截圖）
嫌疑犯為西裔男子，在案發過後逃離現場。（abc7截圖）

洛杉磯縣警方10月26日公布一名性侵犯犯案影片及圖片，該名男子涉嫌在9日（週日）時，尾隨受害女子至公寓住處，嘗試性侵不果逃離現場。

警方表示，該名男子10月9日在公園鎖定一名遛狗女子後，上前與受害人對話，對她的寵物狗發表評論，隨後尾隨該名女子回到位於迴聲公園（ Echo Park）公寓住處，並試圖推開其公寓房門。之後更是將受害者推倒在地，壓在地上，同時對受害人的私處上下其手。

調查人員表示，事發當時，嫌犯共搧了受害人兩巴掌，試圖摀住她的嘴以防止她尖叫。受害女者奮力抵抗，將嫌犯踢開，大聲呼救。嫌犯隨後逃離受害者住處，朝著格蘭代爾街（Glendale Boulevard）和蒙大拿街（Montana Street）方向離去。

根據監控片段，嫌犯事發當時，頭戴淺灰色棒球帽、身著深灰色毛衣、藍色牛仔褲和深色運動鞋。而據警方表示，嫌犯應為西裔男子，身長約 5 呎8 吋（172公分）、體重約180至200磅之間（81公斤至90公斤之間）、深色頭髮，棕色眼睛、留著小鬍子。警方也呼籲任何有線索的民眾，致電 213-484-3625 ，或上警局官網匿名提交信息。

性侵 洛杉磯 Boulevard

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