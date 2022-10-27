疫後首次討糖活動 警籲注意安全

2022年萬聖節 討糖活動將在本周末（10月29日）和下周一（10月31日）陸續登場，洛杉磯縣警察 局26日提醒民眾，無論孩子和大人，行人和車輛，都要格外小心。

洛縣警局公共治安部大隊長羅伯特希爾表示，今年是疫情以來重新開放的第一年，上街討糖的孩子和舉辦萬聖節派對的家人都可望空前增加，每個人都需要提高警覺，避免樂極生悲。

根據美國國家公路交通安全管理局數據，在2020年萬聖節之夜，21至34歲的成年人酒後駕車事故中死亡比例在所有年齡群體中最高，佔68%，當天晚上，共有11名行人因他人醉酒駕駛發生車禍 殃及而喪生。

警方提醒民眾，如果萬聖節之夜需要開車出門，應在居民住宅區和人流較多地區注意減速，在接近和經過十字路口時注意觀察是否有討糖的孩子和人群經過，切勿分心駕駛；如果您開車去酒吧、餐廳或家庭聚會，酒後不開車，或朋友接送或使用叫車服務，或留在朋友家過夜。

警方特別提醒父母和去討糖的人，確保服裝合身，以防止絆倒和跌倒；用反光膠帶裝飾服裝和包╱水桶；孩子們最好使用手電筒或熒光棒，以便司機容易看到；使用人行道，避免接近汽車發生意外；去討糖最好選擇自己熟悉且光線充足的路線，過馬路前左右看看，確保安全才前進。