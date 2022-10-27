我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

鑽石吧核桃格蘭杜拉 萬聖之夜好熱鬧

本報訊

一年一度萬聖節狂歡將在10月29日（周末）和31日（下周一）陸續登場，鑽石吧核桃市和格蘭杜拉都將舉辦規模不等的娛樂活動，與居民同樂。

鑽石吧萬聖狂歡派對將在10月29日提前舉辦，時間為上午9時至中午12時，地點在Pantera Park (near dog park and basketball courts，738 Pantera Drive, Diamond Bar）。今年萬聖節專門為兩至八歲孩子量身打造，有藝術手工製作、搖獎、萬聖裝照相、寵物狗狗遊戲、狗狗萬聖裝扮競賽等，免費向所有公眾開放，參加活動的商家將現場向孩子和民眾提供免費糖果。

為增加萬聖節派對的趣味性，鑽石吧公園娛樂部今年特別為當地與寵物相關的店家提供免費入場和擺攤場地，商家除了向民眾提供飼養寵物的豐富信息，也將給孩子和寵物免費提供糖果和零食。

核桃市萬聖節今年也不缺席，萬聖節之夜將在10月31日萬聖節當晚6至8時半，在核桃市年長者中心前的廣場舉辦，Walnut Senior Center Parking Lot（21215 La Puente Rd. Walnut），所有人免費入場。

華人居民越來越多的210公路山腳城市格蘭杜拉（Glendora），今年將舉辦兩場萬聖節活動。10月29日下午5時至晚上8時，將在Finkbiner Park舉辦萬聖節嘉年華，有豐富的兒童遊戲，抽獎，兒童跳跳屋和免費糖果和食物，所有民眾免費參加；10月31日上午10時至下午2時，當地老城區所有商家都將為孩子們提供免費糖果，供孩子們在萬聖節當天再過一次「不給糖就搗蛋」癮。

萬聖節 鑽石吧 核桃

上一則

中文學校聯合會前會長姜良淼病逝 11 / 5告別式

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

鑽石吧議員候選人鄧嘉猷 重視治安捐款挺社區聯防

鑽石吧議員候選人鄧嘉猷 重視治安捐款挺社區聯防
趙宏拚選戰 核桃聯合學區掃街

趙宏拚選戰 核桃聯合學區掃街
鄧嘉猷捐6萬助鑽石吧高中

鄧嘉猷捐6萬助鑽石吧高中
10月1日鑽石吧美食周 77家餐館參與

10月1日鑽石吧美食周 77家餐館參與
競選鑽石吧第四區市議員 鄧嘉猷動起來

競選鑽石吧第四區市議員 鄧嘉猷動起來
毛利誠角逐鑽石吧市議員 打擊犯罪繪願景

毛利誠角逐鑽石吧市議員 打擊犯罪繪願景

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法