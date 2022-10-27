鑽石吧核桃格蘭杜拉 萬聖之夜好熱鬧

一年一度萬聖節 狂歡將在10月29日（周末）和31日（下周一）陸續登場，鑽石吧 、核桃 市和格蘭杜拉都將舉辦規模不等的娛樂活動，與居民同樂。

鑽石吧萬聖狂歡派對將在10月29日提前舉辦，時間為上午9時至中午12時，地點在Pantera Park (near dog park and basketball courts，738 Pantera Drive, Diamond Bar）。今年萬聖節專門為兩至八歲孩子量身打造，有藝術手工製作、搖獎、萬聖裝照相、寵物狗狗遊戲、狗狗萬聖裝扮競賽等，免費向所有公眾開放，參加活動的商家將現場向孩子和民眾提供免費糖果。

為增加萬聖節派對的趣味性，鑽石吧公園娛樂部今年特別為當地與寵物相關的店家提供免費入場和擺攤場地，商家除了向民眾提供飼養寵物的豐富信息，也將給孩子和寵物免費提供糖果和零食。

核桃市萬聖節今年也不缺席，萬聖節之夜將在10月31日萬聖節當晚6至8時半，在核桃市年長者中心前的廣場舉辦，Walnut Senior Center Parking Lot（21215 La Puente Rd. Walnut），所有人免費入場。

華人居民越來越多的210公路山腳城市格蘭杜拉（Glendora），今年將舉辦兩場萬聖節活動。10月29日下午5時至晚上8時，將在Finkbiner Park舉辦萬聖節嘉年華，有豐富的兒童遊戲，抽獎，兒童跳跳屋和免費糖果和食物，所有民眾免費參加；10月31日上午10時至下午2時，當地老城區所有商家都將為孩子們提供免費糖果，供孩子們在萬聖節當天再過一次「不給糖就搗蛋」癮。