中文學校聯合會前會長姜良淼病逝 11 / 5告別式

南加州中文學校聯合會前會長姜良淼病逝，享年67歲。（家人提供）

曾擔任過南加州 中文學校聯合會會長的姜良淼（Rusty Liang-Miao Chiang），因罹患肺癌不治，10月20日逝世，享年67歲。他的告別式訂11月5日（周六）上午9至10時在玫瑰崗墓園的Hillside Chapel（Gate 17）舉行，希望好友們前來送他最後一程。

姜良淼和妻子彭莉亘育有二女：姜欣愉及姜欣瑤，妻女對他的離世非常悲痛。

姜良淼生前不遺餘力傳揚中文教育和中華文化，先後擔任過南加 州中文學校聯合會理事及會長， 南加州中華文化協會及附屬喜瑞都 （Cerritos）中文學校會長。他在擔任中文學校聯合會會長時，爭取獲得聯邦政府「星談計劃」經費補助，除了推動在南加各地開展「星談計畫」之外，並和他定居的喜瑞都市的ABC學區合作開展「星談計劃」，協助聯邦政府推動中文戰略語言的學習。

姜良淼1995年起就定居喜瑞都市，在服務社區多年後萌生參政想法，並於2020年3月競選喜市議員，因初試啼聲不敵包括現任者，並以亞裔為主的眾多競爭對手，未能出線。

姜良淼的家人指出，他是1955年11月8日在台灣省新竹市出生，家中排行第四，上有二兄：姜良竺及姜焱根。姜良淼從小敏捷靈俐，品學兼優，先後就讀於新竹國小、竹一中、新埔工專機械系。赴美留學，獲得北嶺加州州立大學學士及碩士學位，為加州專業工程師委員會的註冊專業工程師，先後任職於NVD、 Disneyland和Honeywell。

他在工作之餘熱心參與社區服務及僑務工作，包括曾在喜瑞都市的委員會工作， 並曾擔任客家聯合會監事， 南加州海華運動會總幹事。 致力於增補姜氏族譜， 並建立世代圖譜表， 成立姜氏宗親聯誼網路， 分別成立姜氏宗親聯誼隊，聯誼台美兩地宗親共186位，新竹姜氏宗親會48位，宗親會21位，以及姜氏輩份表等。他並為中華民國僑務委員會促進委員。

玫瑰崗墓園地址：3888 Workman Mill Rd, Whittier, CA 90601。