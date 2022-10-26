洛縣1/4家庭吃不飽 學者指通膨是主因

在過去12個月中，近四分之一的洛杉磯縣家庭經歷了「食品不安全」。（取材自iStock）

根據南加州大學 （USC）Dornsife文理學院公共交流中心發布的一項新研究，在過去12個月，近四分之一的洛杉磯 縣家庭經歷了「食品不安全」(food insecurity)，這意味著近25%的洛縣家庭面臨糧食不足、生活無法保證基本營養，甚至吃不飽的問題。這種情況相較於2021年情況更糟，增加了7%。

根據Dornsife學院的研究統計，截至2022年7月的12個月裡，超過80萬戶洛杉磯縣的家庭經歷了「食品不安全」，高於2021年的17%（55萬3195戶）。而在2020年，這種情況則經歷了34%的急劇下降。這項研究的團隊由南加州大學凱克醫學 院（Keck School of Medicine of USC）、Dornsife文理學院科學研究所，和Price 公共政策學院的教職員工組成。

凱克醫學院人口與公共衛生科學副教授、首席研究員凱拉德拉海耶 (Kayla de la Haye) 表示：「任何關於我們在洛杉磯飢餓問題上基本上『走出困境』的想法都站不住腳，受影響最大的通常是拉丁裔、年輕人和有孩子的家庭」。

此外，洛杉磯縣的食品不安全率明顯高於其他地區，根據美國農業部的數據，在過去三年中，美國和加州的平均食品不安全率一直穩定在10%至11%之間。今年全國和全州數據尚未公布。「食品不安全」被定義為由於資金或其他資源有限而導致無法正常飲食。

德拉海耶認為，通貨膨脹是導致越來越多的洛杉磯人難以負擔食物的重要因素。根據美國農業部的數據，2022年全國食品價格上漲9%。由於食品和雜貨價格上漲，42.2%洛縣居民購買的食物減少；62%購買不同類型的食品以省錢，例如購買較便宜的食品類型或較便宜的品牌；58.6% 的人在不同的商店購買了較便宜的雜貨；38.1% 的人為了省錢購買了質量較差的食品。

根據統計，在洛杉磯縣，2021年和2022年經歷糧食不安全的大多數居民，是低收入和西班牙裔╱拉丁裔家庭，女性，18至40歲群體，其中大約五分之二的人的家裡都有小孩。

令人擔憂的是，食品不安全造成的不僅是飢餓的壓力，它與營養不良、心理健康挑戰和糖尿病和心臟病等慢性病的風險息息相關。對此，政府也進行了對緊急糧食援助的投資，以迅速滿足居民的飲食需求，例如政府食品計劃（如 CalFresh），有效的幫助了許多家庭得到糧食上的補助。