聖蓋博遊民減 市議員吳程遠：預防勝於治療

吳程遠和妻子Sunny，兩人的女兒Daphne一起去拜票。（吳程遠提供）

根據洛杉磯縣發布的今年最新遊民 數量統計，洛縣多個城市遊民數量大幅增加，有華人 城市兩年間遊民數量暴漲十倍。洛縣多數華人聚集的城市都難免有遊民遞增趨勢。但是聖蓋博 市（San Gabriel ）2020年遊民數量為11人，2022年下降至十人，實屬難得。對此，聖蓋博市議員吳程遠（John Wu）介紹了該市處理遊民問題的經驗。

吳程遠表示，聖蓋博市市議員很重視城市遊民問題，一個很重要的觀念就是「預防勝於治療」。聖蓋博市警局每周有幾天專門出去處理遊民問題。如果遇到有遊民在公共場所駐紮的跡象，就會上前警告和阻止。這樣一來，遊民就意識到聖市不是那麼容易留下，從而達到減少遊民數量的目的。

但是吳程遠強調，遊民不是罪犯，他們只是無家可歸。聖市在警方、社區事務部門，以及聖蓋博谷非營利組織，和洛縣政府等合力下，盡量為這些無家可歸者安排工作、住處，為他們提供乾淨的飲用水，食品等，讓他們回歸正常生活。

不過遇到遊民擾民，吳程遠不建議民眾自行驅趕。他說，很多時候民眾無法鑑別遊民是否有精神疾病，報警請警察來會比較安全。近一段時間，市府接到民眾打電話投訴，稱有遊民在店家、住家前大小便，晚上在門口駐紮等。他說，重視民眾、商家的生活體驗，努力解決該問題，一直是聖蓋博市府的目標之一。

吳程遠今年11月將競選連任。他今年2月獲任命為聖蓋博市議員，任期至11月屆滿。競選以來他忙於拜訪聖市居民，接近投票日，他繼續挨家挨戶的走訪，積極拜票。他說，這對他是個獨特、有意義的體驗，從與民眾傾談中可以了解到很多民眾關心的議題。

吳程遠說，市議員是義務性工作，但做好市議員要花很多時間和專注力。市議員也是「超然」的工作，要習慣接受、聽取多方面意見，最終取得大家可以接受和滿意的解決方法。從事市議員的工作，讓他很有成就感，因為透過自己的參與，讓聖市居民可以掌控自己的未來。而作為華人市議員，他希望他的工作可以「讓華人參政有加分」，也可以成為下一代的榜樣。

吳程遠出生在香港、成長在台灣，除英文外，他還會說廣東話、閩南語、普通話等，曾在歐洲、美國各地求學，擁有多元文化的成長背景。他的政見包括基礎建設、市民安全、市政預算、社區參與感等。詳情可見吳程遠競選網站：https://www.johnwuforsangabriel.com/zh-hant/。