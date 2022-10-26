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搶珠寶店3嫌被捕 其中1人保釋金逾百萬

庫卡蒙加牧場訊
內陸三名搶匪涉嫌庫卡蒙加牧場市快閃搶劫珠寶店近日被捕。（警方提供）
內陸三名搶匪涉嫌庫卡蒙加牧場市快閃搶劫珠寶店近日被捕。（警方提供）

南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）一家珠寶店一周前發生快閃搶案，一名職員遭攻擊受傷，業者損失數千元。警方近日將三名嫌犯拘捕，其中一人的保釋金逾100萬元。

搶案發生在10月15日午後約2時40分，位於市區購物中心Terra Vista Town Center一家珠寶店，三名被捕嫌犯當中的兩人持槍闖進店內。據KTLA電視台報導，監控視頻畫面顯示，一名搶匪跑進珠寶店，用槍威脅櫃檯後的女店主交出珠寶和現鈔。另一名搶匪砸碎珠寶展示櫃，將珠寶盡數掠走。搶劫過程中，一名職員試圖阻攔，遭到劫匪攻擊受傷。稍後，警方趕到時將受傷員工送醫，生命無礙。

警方確認三名搶劫嫌犯，其中嫌犯拉馬（Christopher Lamar），28歲，安大略市居民；奧爾沃拉（Angel Olvera），23歲，芳塔那市居民。拉馬19日在聖伯納汀諾市被拘捕，奧爾沃拉20日在庫卡蒙加牧場市被捕。另一名嫌犯是格夫尼（David Goffney），34歲，安大略市居民，21日於河濱市被捕。

聖伯納汀諾縣警方發言人表示，拉馬和奧爾沃拉涉嫌闖入珠寶店，但尚未確定誰用槍威脅店主。三人被拘押，其中拉馬保釋金超過100萬元，格夫尼保釋金100萬元，奧爾沃拉保釋金85萬元。

南加

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