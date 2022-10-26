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聖瑪利諾選票中文翻譯烏龍 更正重寄

記者趙健／聖瑪利諾市報導
英文官方選票樣本中Ude論點的標題標題是「反對」。（聖瑪利諾市居民提供）
英文官方選票樣本中Ude論點的標題標題是「反對」。（聖瑪利諾市居民提供）

距離11月8日選舉日還不到兩周時間，期中選舉官方選票樣本（Official Sample Ballots）也已發放至選民手中。有細心的華人居民發現，選票樣本中的關鍵信息竟出現重大翻譯錯誤，錯誤的翻譯結果恐將對選民後續投票產生誤導。所幸在問題被發現幾天後，洛杉磯縣選務局已做出回應。

聖瑪利諾市11月8日的投票中，將有一項涉及空屋稅的「議案Z」等待選民投票表決，該法案計畫向那些一年中沒有在其房產居住滿120天的人，課徵每塊地（parcel）1萬元稅費；商業物業若是空置超過245天，也同樣課徵該稅。該議案通過需要三分之二選票。

該法案一直備受爭議，有許多反對聲音，市議員Ken Ude就是反對者之一。他在反對該案的選舉論點表（argument and rebuttal form）中說：「空屋稅並不能解決聖瑪利諾市的空置房屋和空置企業的問題，而且幾乎不可能執行。這是沒有道理的，這就是為什麼加州只有少數其他城市試圖實施空屋稅。」

中文官方選票樣本中Ude論點的標題被譯成「贊成」。（聖瑪利諾市居民提供）
中文官方選票樣本中Ude論點的標題被譯成「贊成」。（聖瑪利諾市居民提供）

但是，他的這一重要且清晰的觀點，一開始，在官方選票樣本的中文翻譯標題中，竟被譯成了「贊成」議案Z的論據。這樣的錯誤就很可能導致原本因為Ude的觀點而擁護他的選民，對他的立場產生疑惑，從而可能導致改變原本的投票意向。

事發後Ude表示，他不知道他的觀點在中文版裡出現翻譯錯誤，對洛杉磯縣選務局的這個錯誤感到非常失望，這明顯會對選民造成誤導。

來自洛杉磯縣選務局的最新郵件。（聖瑪利諾市居民提供）
來自洛杉磯縣選務局的最新郵件。（聖瑪利諾市居民提供）

所幸的是，此問題被反映至洛杉磯縣選務局後，很快得到處理。聖瑪利諾市選民已於10月24日收到來自洛縣選務局的道歉郵件，更正後的官方選票樣本也已被寄出。不過， 目前無法判斷那些已經完成投票的選民，是否被之前的翻譯誤導。

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