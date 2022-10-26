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艾爾蒙地警長Ben Lowry病逝

記者王若然／艾爾蒙地報導
艾爾蒙地市警局局長Ben Lowry於24日因病去世。（艾市警局提供）
艾爾蒙地市警局局長Ben Lowry於24日因病去世。（艾市警局提供）

艾爾蒙地市（El Monte）警局24日宣布，局長Ben Lowry於24日因病去世，警局全體緬懷其生前貢獻。

臨時局長Jake Fisher表示，「Ben Lowery是位領導、男人、丈夫、兒子、朋友和同事。警局為失去他而默哀。人們不會遺忘他對警局，及艾爾蒙地市的治安所做的貢獻。很感恩警局有過他的領導。」

Ben Lowry於2000年開始司法事業，最初在洛杉磯縣警局工作。2002年，轉至艾爾蒙地警局工作。2021年12月，被任命為臨時局長，2022年6月，被正式任命為局長。期間艾爾蒙地市警局兩名警員被害，在他的領導下，警局度過了艱難時光。

Ben Lowry服務艾爾蒙地市20載，在多個部門工作過，包括巡邏部，交通部，公關部，偵查部等，經驗豐富。他畢業於Rio Hondo 社區大學，獲得兩個學位，後畢業於Union Institute & University ，獲得科學學士學位，在Woodbury 大學獲得碩士學位。他在工作之餘不斷學習，近期剛剛完成14個月的加州POST Command College項目，這是知名用來培養未來司法界領袖的項目。

對Ben Lowry的緬懷儀式和葬禮將擇日宣布。

艾爾蒙地 加州 洛杉磯

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