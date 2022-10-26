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遊民翻倍 洛縣諾瓦克市擬進緊急狀態

記者丁曙／綜合報導
無家可歸者沿街紮營已成為城市的一大公害。（記者丁曙╱攝影）
無家可歸者沿街紮營已成為城市的一大公害。（記者丁曙╱攝影）

洛杉磯縣諾瓦克市（Norwalk）市長拉米雷斯（Rick Ramirez）10月18日（週二）在市議會上，提議宣布城市進入緊急狀態（declaration of emergency），以處理無家可歸者問題。

拉米雷斯指示該市公共安全主管、城市經理和法律顧問，起草城市進入緊急狀態文告，並在未來會議上提交給市議會批准。

根據洛杉磯縣無家可歸者管理局統計，從 2020年到2022年，諾瓦克市的無家可歸者人數幾乎翻了一番，從168人增加到311人。 Ramirez 將這項增長歸咎於「房匙」（Project Roomkey）計畫，將該市的Saddleback酒店徵用為無家可歸者臨時住所。

拉米雷斯說，「我們需要在情況失控之前解決這個問題。」他希望在今年年底之前發布緊急狀態聲明，他說：「市民在家中、公司和外出時，會遭到無家可歸者的襲擊。」 「我們在城市街道上看到垃圾、碎片和購物車，他們整個晚上都在街道上徘徊。」

市長認為，進入緊急狀態可以增加城市資金使用方式的靈活性，減少監管障礙，並可能執行強制措施，針對乞討、遊蕩、在購物中心紮營，以及歸還購物車等。「我希望可以不受拘束地去做我們需要做的事情。」

該市女議員里奧斯（Margarita Rios）說，她希望市長的提議對於解決問題會有所幫助。「我希望宣布緊急狀況有助於我們取得更多進展，更好地解決這個問題。」「但我也提醒大家，這個問題是我們兩年前甚至四年前從未處理過的事情，這也是一個全國性的問題。」她還表示，該市有計劃並正在採取行動。

疫情期加州政府推出房匙計畫，租酒店供無家可歸者臨時居住，但各界反應不一。（洛杉磯...
疫情期加州政府推出房匙計畫，租酒店供無家可歸者臨時居住，但各界反應不一。（洛杉磯縣府）

緊急狀態 洛杉磯

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