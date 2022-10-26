鬼屋、夜遊、電影…南加萬聖節活動大盤點

萬聖節將至，洛城變鬼城。（unsplash截圖）

入秋後許多節日也隨之到來，10月的重頭戲就是月底全美狂歡的萬聖節 ，身為影視大城的洛杉磯 ，在節日的烘托下，許多城市也紛紛祭出許多鬼節大戲。

洛杉磯萬聖節活動分為鬼屋、夜遊、電影幾大項活動。

環球影城恐怖之夜『Universal Horror Nights』9月8日起至10月31日舉行，每年的萬聖節都是重頭戲之一，今年特邀美國歌手威肯（the weeknd）聯名合辦鬼屋，並推出八個不同系列主題鬼屋。分別是：月光光新慌慌（Halloween）的主題鬼屋-「他的開始就是你的結束」（His Beginning is Your End）；「兩次尖叫。 雙倍恐怖」（Twice the Screams. Twice the Terror）；「狼人 vs. 德古拉 vs. 木乃伊大混鬥」（It’s The Wolf Man vs. Dracula vs. The Mummy）；「驚聲尖叫」（You’ll Be Screaming, But Not With Laughter）；「當 La Llorona 哭泣時，你就完蛋了」（When La Llorona Weeps, You’ll Scream）；「恐懼散播中」（Fear is About to Be Sown）；「歡迎蒞臨地獄酒店」（Welcome to the Hotel from Hell）。

六旗山主題公園驚嚇節（Six Flags Fright Fest）即日起週六及週日，以及10月28日到10月31日連續皆有萬聖節活動。由六旗遊樂園舉辦的萬聖節活動，白天將照常營業，晚間園區將在設備中增設鬼怪陪同乘客一同搭乘雲霄飛車、並設有六個主體鬼屋、八個恐怖驚嚇主題區。

迷幻萬聖谷（Delusion Valley of Hallows）主題密室逃脫，即日起開放至11月20日，週一、週二公休。主題設定為在洛縣波莫那 （Pomona）菲利普斯莊園（The phillips estate）的菲利普斯小姐，在接獲一通神秘電話後神秘失蹤，狂熱份子以她為名組成 The Hollows邪教後，邪教領袖卻發現場地管理員半夜偷挖屍體。玩家需要在有限的時間中潛入邪教，找出事情的真相。

橙縣樂慈百利坊的恐怖農場（Knott's Scary Farm）開放日期9月22日至10月31日，這個史努比主題樂園 限定期間改造成恐怖樂園，園區將裝設許多恐怖元素，讓家庭出遊好溫「腥」。

傑克之夜（Nights of the Jack）開放日期9月30日至10月31日；適合全家大小一同出遊的傑克之夜，在穿越牧場的同時，等待著遊客的將是南瓜手工雕刻品、南瓜燈籠等數百種不同造型。在將近1英里的路程中，沿途將配有美食車、啤酒攤等商家，讓民眾在享受萬聖節氛圍的同時，享受美食。

血管也鬧鬼（Haunted Blood Vessel）開放日期10月 29日 下午8時入場，Marina Del Rey渡輪公司當天帶著遊客狂歡的同時，將出海遊玩。

鬧鬼收割車（Haunted Hayride）開放日期：即日起到10月31日，連續皆有萬聖節活動

洛杉磯的格里菲斯天文台，將以主題鬼屋、萬聖節步道、演唱會等主題元素為點綴，讓遊客在看夜景時，感受萬聖節滿滿的元素。