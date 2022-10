鬼屋、夜遊、電影…南加萬聖節活動大盤點

萬聖節將至,洛城變鬼城。(unsplash截圖)

入秋後許多節日也隨之到來,10月的重頭戲就是月底全美狂歡的萬聖節 ,身為影視大城的洛杉磯 ,在節日的烘托下,許多城市也紛紛祭出許多鬼節大戲。

洛杉磯萬聖節活動分為鬼屋、夜遊、電影幾大項活動。

環球影城恐怖之夜『Universal Horror Nights』9月8日起至10月31日舉行,每年的萬聖節都是重頭戲之一,今年特邀美國歌手威肯(the weeknd)聯名合辦鬼屋,並推出八個不同系列主題鬼屋。分別是:月光光新慌慌(Halloween)的主題鬼屋-「他的開始就是你的結束」(His Beginning is Your End);「兩次尖叫。 雙倍恐怖」(Twice the Screams. Twice the Terror);「狼人 vs. 德古拉 vs. 木乃伊大混鬥」(It’s The Wolf Man vs. Dracula vs. The Mummy);「驚聲尖叫」(You’ll Be Screaming, But Not With Laughter);「當 La Llorona 哭泣時,你就完蛋了」(When La Llorona Weeps, You’ll Scream);「恐懼散播中」(Fear is About to Be Sown);「歡迎蒞臨地獄酒店」(Welcome to the Hotel from Hell)。

六旗山主題公園驚嚇節(Six Flags Fright Fest)即日起週六及週日,以及10月28日到10月31日連續皆有萬聖節活動。由六旗遊樂園舉辦的萬聖節活動,白天將照常營業,晚間園區將在設備中增設鬼怪陪同乘客一同搭乘雲霄飛車、並設有六個主體鬼屋、八個恐怖驚嚇主題區。

迷幻萬聖谷(Delusion Valley of Hallows)主題密室逃脫,即日起開放至11月20日,週一、週二公休。主題設定為在洛縣波莫那 (Pomona)菲利普斯莊園(The phillips estate)的菲利普斯小姐,在接獲一通神秘電話後神秘失蹤,狂熱份子以她為名組成 The Hollows邪教後,邪教領袖卻發現場地管理員半夜偷挖屍體。玩家需要在有限的時間中潛入邪教,找出事情的真相。

橙縣樂慈百利坊的恐怖農場(Knott's Scary Farm)開放日期9月22日至10月31日,這個史努比主題樂園 限定期間改造成恐怖樂園,園區將裝設許多恐怖元素,讓家庭出遊好溫「腥」。

傑克之夜(Nights of the Jack)開放日期9月30日至10月31日;適合全家大小一同出遊的傑克之夜,在穿越牧場的同時,等待著遊客的將是南瓜手工雕刻品、南瓜燈籠等數百種不同造型。在將近1英里的路程中,沿途將配有美食車、啤酒攤等商家,讓民眾在享受萬聖節氛圍的同時,享受美食。

血管也鬧鬼(Haunted Blood Vessel)開放日期10月 29日 下午8時入場,Marina Del Rey渡輪公司當天帶著遊客狂歡的同時,將出海遊玩。

鬧鬼收割車(Haunted Hayride)開放日期:即日起到10月31日,連續皆有萬聖節活動

洛杉磯的格里菲斯天文台,將以主題鬼屋、萬聖節步道、演唱會等主題元素為點綴,讓遊客在看夜景時,感受萬聖節滿滿的元素。