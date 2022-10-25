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尤煜琳拚連任 勝選信心滿滿

記者啟鉻╱河濱報導
河濱縣東谷市歷史上最年輕華人市議員尤煜琳（Jocelyn Yow）（尤煜琳提供）
河濱縣東谷市歷史上最年輕華人市議員尤煜琳（Jocelyn Yow）（尤煜琳提供）

加州河濱縣東谷市（Eastvale）歷史上最年輕華裔女市議員尤煜琳（Jocelyn Yow）將競選連任，並開始活動造勢。她表示，自2018年獲選市議員，致力為選民服務。她對連任有滿滿信心，倘若獲得新任期，將積極推動更多造福社區的項目。她呼籲選民在11月8日投票支持她再次當選。

尤煜琳在四年市議員任期內，個人完成的政績包括，為東谷市新建警察局，爭取到私人捐款800萬元；建造新圖書館，爭取250萬元私人捐款；多次投票反對提高商品銷售稅的提案；反對並否決在學校附近建造高密度住宅；疫情期間舉辦防止仇視亞裔燭光晚會，旨在增加族裔和諧相處。擔任市長期間，推動在公共場所設立20個捐書箱；創立東谷年輕人議會，輔導和培養下一代社區領導人物。與其他市議員一起通過議案包括，增加東谷市警察名額以保護社區和家庭安全； 建造東谷市第三個消防站，強化消防服務；在所有交通要道上，裝置車牌自動記錄儀，防止和追蹤犯罪行為等。

她表示，經過她和其他市議員努力，四年來東谷市政府稅收增加一倍；在160畝土地上規畫東谷市區中心建設方案； 吸引更多高檔健康餐廳進駐；規畫建設年長者公寓；設立特別基金為未來創辦東谷市第一個老人活動中心籌集建造經費。

尤煜琳於2018年參選東谷市第四選區市議員選舉，她開始參加選舉目標是維護華人商家權益，建立市圖書館，提高居民就業技能，保障社區安全。她在擔任公職前，服務社區從事公益，就已經成為她生活的一部分。

她出生在北加州，父母均是馬來西亞華僑。她曾在馬來西亞中文學校就讀，說一口流利中文。在諾可社區學院就讀時，曾擔任學生會主席。進入柏克萊加大深造後，還曾到中國安徽山區支援教學。她於2011年定居東谷市。

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