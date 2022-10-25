陳介飛對決朴銀珠 亞裔「內戰」

共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（左）親赴橙縣為朴銀珠造勢。（朴銀珠推特）

國會眾議院席次爭奪戰是今年期中選舉的重點，兩黨實力相當的加州第45選區則上升為超級戰區，代表民主黨 的華裔陳介飛（Jay Chen）和代表共和黨 的韓裔朴銀珠（Michelle Steel）對決，兩黨動員全力輔選，口水戰將亞裔 「內戰」上升為「種族主義」和「仇恨亞裔」的高度。

首先是共和黨全國委員會亞裔文宣主任Nainoa Johsens發文，批判陳介飛嘲笑朴銀珠「說英文帶口音」，披露陳介飛在一個沒人監督的場合對人說，「你們需要一位口譯員才能弄清楚她（朴銀珠）在說什麼」。朴銀珠是美國第一代移民，會說三種語言。指陳介飛分裂和侮辱了移民群體，而朴銀珠則擁抱各種背景的美國人。

然後，民主黨團體亞裔勝利基金會（AAPI Victory Fund）為陳介飛護航，譴責針對他的反亞裔仇恨運動。該組織總裁兼首席執行長 Brad Jenkins在聲明中指出，「反亞裔仇恨暴力和言論，繼續影響著我們的家庭和社區。目睹現任國會議員朴銀珠利用對社區的恐懼和仇外心理，對陳介飛發起了一場令人震驚的競選攻擊，非常失望。」 共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（右）陪同朴銀珠（中）掃街拜票。（朴銀珠推特） 國會加州45區候選人陳介飛（中）和選民集會造勢。（陳介飛臉書）

隨後，共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel），親自來到橙縣為朴銀珠造勢集會，她倆聯手掃街拜票，動員支持者為這場重要的選戰提前投票。距離選舉日僅剩幾周時間，共和黨已經接觸到每一位選民，希望維持該選區繼續紅色。該集會還突出了在橙縣競選其他公職的亞裔共和黨，包括州眾議員 Janet Nguyen和崔錫浩（Steven Choi）。

「洛杉磯時報」在10月10日為陳介飛背書，在聲明中強調陳介飛是「一位長期的社區領導者」，他「深思熟慮、能夠合作、有使命感」，「在公共服務方面義無反顧，以及與不同意識形態的人們一起工作」，國會需要那些拋開譁眾取寵、腳踏實積極改變的成員。

陳介飛表示，「洛杉磯時報」的背書肯定了他每天都在當地聽到的消息：工薪家庭的成員渴望尋求改變。如果當選，他進入國會後將會打破黨派關係，將機會和投資帶回橙縣。他致力於代表橙縣的所有選民，而不僅僅是少數富人。

在最高法院將審理平權法案招生政策前夕，國會九位民主黨議員簽署了一份法庭之友簡報，支持將種族作為大學錄取的一個因素。共和黨亞裔文宣抓住時機發起進攻，強調朴銀珠和共和黨同事們，正在帶頭反對傷害亞裔學生的基於種族背景的大學招生政策。允許種族在大學招生發揮作用是錯誤的，民主黨繼續播種分裂，共和黨在為亞裔家庭和學生而戰。