加州州長紐森 籲梁家訓、薩迪洛盡早辭職

加州州長紐森呼籲洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de Leon）及薩迪洛（Gil Cedillo）辭職。（Getty Images）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）10月23日公開呼籲，洛杉磯市兩位市議員梁家訓（Kevin de Leon）及蕯迪洛（Gil Cedillo）辭職。兩人此前深陷種族歧視醜聞，並引發洛市選民以及來自其他民選官員的憤怒。

紐森當天在與11月州長選舉挑戰者、加州參議員達勒（Brian Dahle）進行辯論，針對梁家訓和蕯迪洛是否應該辭職一事，他回應說：「我認為他們應該辭職，我對（前洛市議會議長馬丁尼兹）非常清楚，她做了正確的事，我認為其他人也應該這樣做」。紐森並表示，希望不久就可以聽到他們（辭職）的消息。

此前，涉及馬丁尼茲、市議員薩迪洛和擁有華人血統的梁家訓，以及洛縣勞工聯合會主席埃雷拉（Ron Herrera）的一段音頻流出，這幾人發表種族主義 言論，貶低其他政客。

紐森最初並沒有要求這兩位市議員辭職，他回應表示「種族主義語言會造成真正的傷害」。但在馬丁尼兹10月12 日辭去市議會議長職務時，他公開稱這是「正確的舉動」，但直到23日的辨論之前，他還沒有公開評論其餘兩名成員是否應該效仿。

上周，梁家訓及蕯迪洛被市議會撤走各種委員會成員的任務，導致至關重要的遊民和貧困以及住房委員會主席職位空缺。

截至目前，兩位市議員都無視要求他們辭職的呼籲。梁家訓早些時候表示，他不打算下台，蕯迪洛的一位發言人則表示，這位議員仍在反思中。