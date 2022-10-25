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民眾憂通膨引美衰退 林日昇：無需悲觀

記者劉子為／洛杉磯報導
林日昇預測並分析美國通膨和未來經濟發展。（圖源羅徹斯特大學官網）
林日昇預測並分析美國通膨和未來經濟發展。（圖源羅徹斯特大學官網）

目前美國的通貨膨脹使很多居民和投資者擔憂，對經濟形勢和走向也感到悲觀。對此，財經專家林日昇博士(Dr. Evans Lam)表示無需悲觀，基於對當下通膨和經濟現狀的深入分析，他堅定認為「美國經濟不會完」。

林日昇為任職於瑞士銀行（UBS Financial）的資深美股專家，也是紐約羅徹斯特大學的經濟學博士和校董。他在23日美西華人學會和美華銀行公會合辦的「疫情後及通膨下的財經及健康展望」講座中，預測並分析2023年的經濟發展和風險管理，並強調不需要對美國經濟悲觀。

「對於抑制通貨膨脹，為什麼還沒看見加息的效果？」這是部分投資者的疑問。針對這個困惑，林日昇指出，不能只盯著眼前的經濟狀況，目前美國的通膨已經到達頂點，美聯儲加息對於抑制通貨膨脹的效果並非立竿見影，需要九個月的時間顯現。不過，因為加息來得太猛，也定會伴隨著經濟衰退，但這個衰退是在可控範圍內。

對於將美國和歐洲的通膨混為一談的觀點，林日昇認為，需要具體分析每個國家的情況。雖然美國和歐洲目前都供不應求，但美國的各種資源仍十分豐富，歐洲卻缺乏很多資源，所面臨的挑戰會更棘手，這也是為什麼歐洲最近爆發大規模罷工，而美國沒有。

那麼何時可以投資？林日昇建議，在本次經濟衰退結束前的半年，可以開始投資股票，他預計衰退到明年4、5月結束。

林日昇指出，美國現在的經濟狀況並非嚴格意義的衰退，因為衰退常要滿足三個特質：銀行系統崩潰；公司大規模裁員；房地產市場崩盤。然而，美國當下銀行系統健全，雖有裁員但並非大規模，房地產市場供不應求。甚至，新冠疫情在一定程度上「解放」了房地產，遠程工作使得人們不侷限於在大城市買房。

林日昇引用相關數據表示，美國今年的經濟雖然零增長，但失業率卻在降低，加州的失業率僅為3.9%，是有史以來最低。

林日昇相信，美國經濟會慢慢回到正軌。但同時也需注意，美國經濟和世界是掛勾的，烏克蘭戰爭不結束，歐洲經濟就好不起來。至於中國經濟，林日昇也並不看好，不建議投資中國股票。

投資 房地產 通貨膨脹

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