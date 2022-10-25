南加失業率降至4% 企業招聘難

低失業率意味著市場求職者短缺，企業招聘面臨嚴峻挑戰。（Unsplash.com）

南加 州9月份的平均失業率降至4%，為33個月以來最低水平，而低失業率意味著市場求職者短缺，企業招聘面臨嚴峻挑戰。

最新發布的州數據顯示，洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣的失業率，從8月的4.4%和去年同期的6.9%，下降至9月的4%。2020年2月，疫情 顛覆經濟的前一個月，失業率是4.4%，上一次失業率的低點是在2019年12月，當時為3.9%。

儘管美聯儲試圖通過大幅加息為經濟降溫，但南加的就業 市場仍然緊張，低失業率意味著企業招聘面臨挑戰。9月南加州共有790萬人工作，過去12 個月內增加32萬8900 人，但仍比2020年2月疫情前少7300 人。9月就業人數加上失業人數總計873萬人，比過去一年增加3萬6200 人，但比2020年2月減少28萬8600 人。求職者短缺是南加州就業人數從8月到9月下降2300人的原因之一，這是一年來的首次月度下降。

南加三縣就業市場差異。（數據來源：加州就業發展局（EDD）；製表：記者邵敏）

該地區主要都市的就業市場表現存在差異。洛縣9月失業率是4.5%， 一個月前4.9%，去年同期是7.1% ，2020年2 月4.3%；9月工作人數456萬人，是2020年2月的98.5%，比一個月前減少6700 人，比去年同期增加17萬8700 人；橙縣9月失業率是2.7%， 一個月前3.0%，去年同期4.7%， 2020年2月為2.8%；9月工作人數167 萬人，是 2020年2月的98.9%，比一個月前增加1200 人，比去年同期增加6萬7000 人；內陸帝國9月失業率是3.9%，一個月前4.3%，去年同期6.1%，2020年2月3.9%；9月工作人數168 萬人，是2020年2月的105.1%，比一個月前增加 3200人，比去年同期增加8萬3200人。

南加各行業9月就業人數對比。（數據來源：加州就業發展局（EDD）； 製表：記者邵敏）

但並非所有行業都出現相同反彈，以下是南加州9月份的主要工作崗位數量，其中運輸倉庫是疫情前的120%，就業人數為45萬7800人，比2020年2月增加7萬7200人，比上個月增加1100人；商業服務類是疫情前的104%，就業人數為118萬5100人，比2020年2月增加4萬1700人，比上個月增加5700人。

醫療保健和個人服務是疫情前的103%，就業人數120萬6100人，比2020年2月增加3萬8700人，比上個月減少600人；零售業是疫情前的100%，就業人數73萬9100人，比2020年2月增加900人，比上個月減少5300人。

建築、房地產、金融行業是疫情前的100%，就業人數67萬2100人，比2020年2月增加2100人，比上個月減少5500人；餐飲業是疫情前的99%，就業人數67萬5600人，比2020年2月增加5100人，比上個月增加400人；酒店行業是疫情前的81%，就業人數為7萬8200人，比2020年2月增加1萬8700人，比上個月增加200人。