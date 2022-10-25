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疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

洛城新語／華人「潤」美國 兩害取其輕

洛城新語
洛城新語。
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近年來的華人出走海外潮，自2018年中國大陸修憲以來早有端倪，只是當時中國經濟形勢尚佳，許多人還不願放棄既得利益，大多選擇中美「兩邊跑」。但最近一年來種種「魔幻」的現實，以及二十大後顯露無遺的未來趨勢，讓更多人下定決心。

在美華人多少都從新聞或仍在大陸的親友可以了解到如今局勢。大廠縮編，小廠倒閉，年輕人難以找工作，於是轉為考研考公，而錄取率屢創新低。頻繁的核酸檢測不僅帶來生活不便，還能隨時決定人們是否能出門，以至於生活、工作一切安排都充滿不確定性。政府正在對人們的個人自由加以愈來愈多的限制，或許還不知道敏感詞是什麼，微信就被封號。想要保住號不觸碰紅線，反而要時時了解最近不可以談論的是什麼，實在弔詭。微博上以往發聲的意見領袖們紛紛被封了號，不過不久後便能在推特上看到這些熟悉的名字出現。

 「潤」是英文跑(run)的音譯，是疫情後大陸網路新興詞。「潤學」則指移民、搬遷或轉移家產、家人到國外的方法。之所以成為一門「學」，雖然有網絡調侃的成分，但在中國嚴加控制的今天，移民或出國確實需要一些門路和方法。富人的財富雖然因為管制而難以轉移出海，但畢竟有錢總是好辦事，無論如何都能找到渠道，而普通人則缺乏渠道。

對於較年輕的普通民眾來說，留學和工作簽證成為重要的途徑，因此在英美國家不難看到整個班級都是中國留學生的情況。最近一條拍攝於英國諾丁漢大學的短視頻走紅，一間能容納近百人的教室裡，密密麻麻坐滿了中國學生，甚至連授課老師也是中國人，這種現象被留學生群體戲稱「反向留學」。

而工作簽證和職業移民也同樣如此，尤其美國各行業都面臨人手短缺難以招工。最近從申請形勢來看H-1B和職業移民綠卡都顯得非常樂觀，連美國國務院預測過不了多久，職業移民EB-2大概率會出現全球排期。

可是人人都知道美國並非天堂，尤其如今各大城市面臨遊民問題、住房問題，以及最明顯的治安不靖，犯罪事件時時發生，而華人常常成為受害對象。就連早先發生的南加科洛那的持槍入室搶案中，連非裔劫匪都詰問華人受害者「這麽爛的美國你來幹什麽？」

短短幾年間，移民美國的華人從中美「兩邊跑」的雨露均霑，試圖一邊享受美國的自由自在生活和教育，一邊享受中國市場的收益，到如今中美生活各有憂慮的「兩頭堵」。可是對於在美華人來說，也只能無奈地兩害取其輕。畢竟治安不靖可以通過嚴加防範，注意保護好自己來對應，但在威權統治且經濟開始封閉隨之下行的社會，人人不免池魚之殃，種種不妙的跡象堅定了華人出走的決心。

華人 移民 工作簽證

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