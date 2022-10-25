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林日昇 獲母校羅徹斯特大學「百年獎」

記者邵敏／洛杉磯報導
林日昇榮獲母校伊士曼音樂學院頒贈的百年獎，圖為林日昇夫婦。（林日昇提供）
林日昇榮獲母校伊士曼音樂學院頒贈的百年獎，圖為林日昇夫婦。（林日昇提供）

南加知名金融投資與財富管理專家林日昇(Evans Lam) ，日前榮獲母校羅徹斯特大學( University of Rochester)伊士曼音樂學院（Eastman School of Music）頒贈「百年獎」（Centennial Award）。獲此殊榮，林日昇開心之餘，表示非常驚訝。

林日昇畢業於羅徹斯特大學經濟學專業，此番頒獎的是該大學的音樂學院。他說：「伊士曼音樂學院是全美國最優秀的音樂學院，這次頒發百年來最傑出的100人獎項，其中有一人竟是我，對於獲獎我覺得非常驚訝。」

伊士曼音樂學院舉辦百年慶典，其中一個重要環節就是向100位個人頒發百年紀念獎，校方表示，這些獲獎者都是在藝術、學術、領導力、社區參與和慈善事業等領域作出重大貢獻的人。

對於榮獲百年獎，林日昇認為，幾年前，他出錢出力籌辦母校的音樂治療項目，為眾多受傷的音樂家、癌症等患者提供治療幫助，可能是此次獲獎的主要原因。

林日昇是羅徹斯特大學校董，多年來致力回饋母校，建立以林日昇夫婦命名的圖書館基金會，支持圖書館現代化贊助服務區；2012年開始，他在母校捐款資助一個教授職位，並於2014年創辦「林日昇獎學基金」和「林日昇留學獎學金」，支持學生前往支援貧困地區。在過去的十多年裡，他共為母校捐款1000萬元左右。

圖書館 癌症 投資

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