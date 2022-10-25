加州反醫療謠言法 醫憂昔日事實可能成明日謊言

加州新法將處罰醫生對患者的不實言談。圖為先前曾經謠傳，能夠治療新冠的伊維菌素。（美聯社）

加州 明年元旦即將生效的「反醫療謠言法案」Assembly Bill 2098，雖然本意是針對新冠疫情 期間，醫生出於其他目的而故意告知患者不必接種疫苗 等作法，但是部分醫生擔心，新冠是個還在發展中的疫情，昨天的事實很可能成為明天的謊言，新法只會造成醫者不必要的困擾。

兩年半以來的新冠疫情期間，包括醫生在內都傳出多項錯誤訊息（misinformation），包括奎寧與伊維菌素可以治療新冠，或是不願意可以不戴口罩，甚至是當著患者的面，表達對疫苗效力的質疑，最終導致患者病故。布朗大學公衛學院（Brown School of Public Health）、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（T.H. Chan School of Public Health）等的研究發現，31萬8000人本來可以逃過死劫的，但卻因為醫生反對而沒接種疫苗。

弔詭的是，支持或反對AB 2098的人，出發點都是一樣的：患者應該相信醫生。但是出於良善出發點的一派認為，訊息變得太快，原來以為戴布口罩就能防疫，但後來證明根本沒效；又或是口服藥Paxlovid後來才被發現，65歲以下吃了其實不太有用原本被認定的功效。那麼依照當時所知真相告知患者的醫生，是否就會成為AB 2098的目標？

就算是簽署法案的州長紐森也說了，他擔心醫生與患者之間的坦誠度受到AB 2098的負面影響，不過他還是強調，新法主要還是針對惡意行為，明確知道事實卻對患者撒謊的醫者。同時，AB 2098僅限於看診時醫生與患者的對話，醫生在外公開發表意見並不受影響，就算有人被告，多半也過不了憲法第一修正案的考驗。

相關細則尚未出爐，包括對過當行為的認定，惡意撒謊的標準。不過已經知道的是，案件調查與裁決將責成加州醫療委員會（Medical Board of California）。處罰方式包括暫停或吊銷行醫執照，或緩期執行。

本身也是醫生的起草議員潘君達（Richard Pan）表示，當醫者明目張膽地對新冠患者提供不實消息，受害的絕對是患者，因為他們相信醫生，因此無法正確判斷。代表5萬名醫生的加州醫療協會（California Medical Association）也認同新法。