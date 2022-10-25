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南加作協雲端講座 「分享那一片寫作的風景」

洛杉磯訊
講座信息。（北美南加州華人寫作協會提供）
講座信息。（北美南加州華人寫作協會提供）

北美南加州華人寫作協會今年主辦《2022年文苑文學獎》徵文比賽，受到全球愛好中文寫作人士的矚目並深獲好評。南加作協特訂11月5日(周六)美西時間下午5至7時，舉辦「分享那一片寫作的風景」雲端講座。

講座邀請永久會員的小說組及散文組得獎人分享寫作心得，包括小說組第一名《蘑菇人》作者武陵驛、小說組第三名《舞衣》作者蕭景紋、小說組佳作《獵鷹的女兒》作者周遠馨；散文組第一名《塔裡的男人》作者宋久瑩參與。

小說組第一名《蘑菇人》作者武陵驛，生於上海，現居墨爾本。聖公會牧師、《世界詩歌》副社長、澳洲華人寫作協會（ACW）會長。

小說組第三名《舞衣》作者蕭景紋，美國兒童腎臟科醫師，紐約哥倫比亞大學和醫學院畢業，現居加州。為世界日報《診間眾生》、皇冠雜誌《西岸漂流》專欄作者，聯合讀創和鏡文學簽約作家，並擁有個人Yahoo論壇。

小說組佳作《獵鷹的女兒》作者周遠馨，美國蒙大拿大學人類學碩士。在企業商界跌打滾爬二十年後，回歸小說創作及古文化探索，為寫歷史小說帶兩隻皮箱度過三年，足跡天涯，獨居海邊，深住沙漠。

散文組第一名《塔裡的男人》作者宋久瑩，台灣大學生命科學系學士﹐長堤加州州大電腦碩士。從事電腦軟體項目開發管理，現居南加。喜歡文學、鋼琴、油畫、開過多次聯展與個人油畫展。散文作品多發表於美國世界日報。2020 年出版散文集 「秋天的童話」。

該項雲端講座的連結:Zoom Meeting ID: 279 356 5151；Passcode: 580986。

小說 加州 南加

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