CalFresh再添好康 買指定蔬果額外領100元採購金

Más Fresco補助，購買指定蔬果可額外領100元。（取自Más Fresco網站）

聯邦營養補充援助計畫（SNAP，俗稱糧食券）的加州 版CalFresh再添好康。聖地牙哥 加大（UC San Diego Health）、聯邦農業部與Northgate González Market合作推出的「Más Fresco」計畫，只要在南加 的Northgate超市購買指定蔬果，就能額外獲得每月最高100元蔬果採購金，相關資訊可至https://masfresco.org/查詢。

參加者必須先完成登記，資格為原來就已經是CalFresh的受領者，且年滿18歲 ，只能在Northgate超市內消費才能獲得Más Fresco補助，Más Fresco補助也只能在Northgate超市使用。Más Fresco 計畫的回饋為，CalFresh補助金購買特定蔬果，買1元可獲Más Fresco 2元或4元額度，每月上限為100元。打折或特惠商品也適用。

截至2022年現今，加州有260萬戶符合SNAP資格。每筆符合標準的消費都會將加碼補貼轉進電子福利簽帳卡（EBT），但是首次購買與使用Más Fresco補助時僅限指定商品，包括：

・任何整個或分切的新鮮蔬果；

・分包的蔬菜水果；

・分包的新鮮沙拉；

・大蒜、洋蔥、青椒與紅椒。

不合規定的蔬果包括：

・備好的沙拉吧或熟食攤的蔬果，經過料理的蔬果，或是用來裝飾的蔬果；

・堅果或蔬果與堅果的混和品；

・包括配料、麵包、起司、沾醬的分包沙拉或蔬果；

・脫水蔬果；

・添加油脂與砂糖的蔬果；

・添加人工甘味劑的蔬果。