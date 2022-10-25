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占比30% 加州人愛白色汽車 業者：黃、橙色保值率最高

記者趙健／洛杉磯報導
美國常見汽車顏色占比與車輛折舊 資料來源：iSeeCar、製表：記者趙健
美國常見汽車顏色占比與車輛折舊 資料來源：iSeeCar、製表：記者趙健

加州的路上，彩色汽車的比例一直較少。據汽車搜索網站iSeeCars近日公布的統計結果顯示，加州是全美所有州中，彩色（除黑白灰銀以外的其他顏色）汽車占比最少的州，而加州白色汽車的占比則是最高。

該調查顯示，在加州所有的車輛中，30%的車輛為白色，是全美白色汽車占比最高的一個州；黑色、灰色和銀色的汽車共占53%。由此可得，其餘彩色車輛的占比僅有17%，在所有州裡占比最小。南加地區的彩色汽車占比更是低於加州平均水平。

據iSeeCars的銷售分析，拋開個人偏好，從經濟收益的角度來看，安全顏色（黑白灰銀）保值率更高。加州人通常更具「經濟頭腦」，更傾向於安全顏色，因為他們知道這樣在二手銷售時就，可以不用費勁地去尋找喜歡彩色汽車的買家，大部分經銷商也是同樣的想法。

但iSeeCars也同時提醒，這種想法並不正確，因為還是存在「物以稀為貴」。例如，同樣是三年車齡的汽車，黃色的保值率為95%，橙色為89%，紫色、紅色、綠色、藍色、灰色和米色的保值率大約在86%，而銀色的保值率為85%，白色和黑色卻只有84%。

大洛杉磯地區的車市目前依然處於「新車荒」中，很多買家從經銷商處預定一輛新車需要等待數月。關於車身顏色，資深豐田汽車銷售Scott說，「從他的銷售經驗來看，目前預定一輛彩色汽車所需等待的時間要遠比預定一輛白色或黑色要快很多，因為排隊等待白色和黑色車的買家始終非常多。另外，從未來二手轉賣的角度來看，白色、銀色、灰色和黑色比較好出手，而紅色和藍色相對差一些。不過，對於一般經濟型汽車來說，差別也不是很大，往往就只是幾百塊的差別。」

汽車 加州 豐田

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