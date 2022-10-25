我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

橙僑音樂「演」講會 流言樂團表演30金曲 分享台灣

橙縣訊

橙縣華僑文教服務中心及台美菁英協會橙縣分會，10月15日在中心大禮堂舉辦「2022年台灣音樂『演』講會」，邀請好萊塢流行音樂學院Musicians Institute台灣留學生組成的流言樂團，由團長及成員深入淺出的介紹台灣流行音樂各階段發展及特色，再以現場演唱會形式表演近30首國語、台語流行歌曲。

橙僑中心主任蕭蓓如表示，以音樂「演」講會可認識台灣、體驗台灣是最佳起點，能在潛移默化中，讓僑青自然而然與台灣產生連結。希望當天參加活動的僑青與僑界人士，能將自己喜愛與認同的台灣音樂，推介給周遭的青年朋友或親人。

僑務委員謝家樹則讚賞橙僑中心嘗試以生動的現場演唱會，為僑青及僑界提供台灣文化體驗，希望透過這些有趣的活動，吸引更多人投入僑界，讓僑務的推動更加活力四射。

這場聆賞台灣流行音樂的活動，講、演俱佳，講、演出人員包括流言樂團團長范遠河、吉他手楊億文、吉他歌手范以真、鼓手趙子騰、貝斯手李同洋、DJ張哲維。整體活動不但精簡介紹台灣流行音樂面貌，更透過勞軍情人鄧麗君、鄉土歌后鳳飛飛 、計程司機朋友余天、肉粽歌王郭金發、寶島歌王葉啟田、台語金曲歌王洪榮宏、台語歌后江蕙、台灣第一搖滾樂團五月天及亞洲流行天王周杰倫等，曲曲動聽的暢銷金曲，讓大家飽享耳福。

當天出席的僑務榮譽職及僑團代表，尚有僑務諮詢委員徐湛生、僑務顧問張欣珠及夫婿游弘醫師、僑務顧問王孟恩、僑務促進委員官振洋、台美菁英協會橙縣分會會長鄭鈺璁及副會長黃敬怡、柑縣台灣同鄉會前會長葉昭伶、橙縣華人獅子會會長洪陳鋒及財務長楊怡文、前會長吳素英及黃淑芳。

台灣音樂「演」講會洋溢「台灣情」。圖左起台美菁英協會橙縣分會會長鄭鈺璁及副會長黃...
台灣音樂「演」講會洋溢「台灣情」。圖左起台美菁英協會橙縣分會會長鄭鈺璁及副會長黃敬怡、僑務委員謝家樹、橙僑中心主任蕭蓓如、流言樂團團長范遠河及團員。（橙僑提供）
橙縣華僑文教服務中心10月15日在中心大禮堂舉辦「2022年臺灣音樂『演』講會」...
橙縣華僑文教服務中心10月15日在中心大禮堂舉辦「2022年臺灣音樂『演』講會」，圖一排左起橙縣華人獅子會會長洪陳鋒、僑務顧問王孟恩、僑務諮詢委員徐湛生、僑務委員謝家樹、橙僑中心主任蕭蓓如、僑務顧問張欣珠。（橙僑提供）

橙縣 華人 周杰倫

上一則

加州州長紐森 籲梁家訓、薩迪洛盡早辭職

下一則

CalFresh再添好康 買指定蔬果額外領100元採購金

延伸閱讀

南加橙縣1輕軌車站遭炸彈威脅 1男被逮捕

南加橙縣1輕軌車站遭炸彈威脅 1男被逮捕
入室竊案直播 南加橙縣女親睹自宅被盜

入室竊案直播 南加橙縣女親睹自宅被盜
拜登訪橙縣 3千人抗議通膨 民主黨候選人好尷尬

拜登訪橙縣 3千人抗議通膨 民主黨候選人好尷尬
芝加哥僑界歡慶雙十餐會 逾500嘉賓出席

芝加哥僑界歡慶雙十餐會 逾500嘉賓出席
橙縣聖塔安那市辦中秋活動 慶多元文化

橙縣聖塔安那市辦中秋活動 慶多元文化
南加橙縣17歲少女 因芬太尼過量致死

南加橙縣17歲少女 因芬太尼過量致死

熱門新聞

洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目