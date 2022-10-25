橙僑音樂「演」講會 流言樂團表演30金曲 分享台灣

橙縣 華僑文教服務中心及台美菁英協會橙縣分會，10月15日在中心大禮堂舉辦「2022年台灣音樂『演』講會」，邀請好萊塢流行音樂學院Musicians Institute台灣留學生組成的流言樂團，由團長及成員深入淺出的介紹台灣流行音樂各階段發展及特色，再以現場演唱會形式表演近30首國語、台語流行歌曲。

橙僑中心主任蕭蓓如表示，以音樂「演」講會可認識台灣、體驗台灣是最佳起點，能在潛移默化中，讓僑青自然而然與台灣產生連結。希望當天參加活動的僑青與僑界人士，能將自己喜愛與認同的台灣音樂，推介給周遭的青年朋友或親人。

僑務委員謝家樹則讚賞橙僑中心嘗試以生動的現場演唱會，為僑青及僑界提供台灣文化體驗，希望透過這些有趣的活動，吸引更多人投入僑界，讓僑務的推動更加活力四射。

這場聆賞台灣流行音樂的活動，講、演俱佳，講、演出人員包括流言樂團團長范遠河、吉他手楊億文、吉他歌手范以真、鼓手趙子騰、貝斯手李同洋、DJ張哲維。整體活動不但精簡介紹台灣流行音樂面貌，更透過勞軍情人鄧麗君、鄉土歌后鳳飛飛 、計程司機朋友余天、肉粽歌王郭金發、寶島歌王葉啟田、台語金曲歌王洪榮宏、台語歌后江蕙、台灣第一搖滾樂團五月天及亞洲流行天王周杰倫 等，曲曲動聽的暢銷金曲，讓大家飽享耳福。