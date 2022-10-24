邱文達：疫情雖緩 莫忽視長新冠

前台灣衛福部長、現任美國南加州仁愛醫療集團（AHMC Healthcare）執行長邱文達。（中央社）

美華銀行公會攜手美西華人學會23日舉行「疫情 後及通膨下的財經及健康展望」的線上研討會。

邱文達博士 (Dr. Wen-Ta Chiu)主要就「漫談後疫情的健康人生」展開演講。邱博士是流行病學博士，中華民國前衛生福利部部長，目前是加州仁愛醫療集團共同執行長。

邱文達的演講主要分為四部分，第一是「兩年七個月苦難的日子」，他分享新冠疫情的演變過程與發展現狀。邱文達說，現在全球病例在逐漸下降，死亡率也在下降，但疫情尚未結束，變種病毒 仍在繼續發展。他同時強調不能忽視新冠的後遺症，即「長新冠」，並提及益生菌是潛在治療方法。

邱文達演講的第二部分名為「迎向後疫情時代」，他介紹全球七大流行病，其中小兒麻痹、新冠和猴痘仍在持續，同時患有多種流行病會大大增加死亡率。專家預測，接下來的四到五年，可能還會出現人畜共通的大流行病，需要提高警惕。邱文達建議民眾密切關注全球疫情發展，包括疫苗等，並且要學習與變種病毒及未來可能發生的其他流行病共存。

第三部分是「漫談後疫情的健康生活」，他首先強調生理時鐘和喝水的重要性，規律作息，同時每天最好喝2000毫升的水，可讓身體保持在健康狀態。接著，邱文達強調健康飲食的重要性，建議大家多吃水果和蔬菜等抗氧化食物，可以參考地中海飲食。