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邱文達：疫情雖緩 莫忽視長新冠

記者劉子為╱洛杉磯報導
前台灣衛福部長、現任美國南加州仁愛醫療集團（AHMC Healthcare）執行長邱文達。（中央社）
前台灣衛福部長、現任美國南加州仁愛醫療集團（AHMC Healthcare）執行長邱文達。（中央社）

美華銀行公會攜手美西華人學會23日舉行「疫情後及通膨下的財經及健康展望」的線上研討會。

邱文達博士 (Dr. Wen-Ta Chiu)主要就「漫談後疫情的健康人生」展開演講。邱博士是流行病學博士，中華民國前衛生福利部部長，目前是加州仁愛醫療集團共同執行長。

邱文達的演講主要分為四部分，第一是「兩年七個月苦難的日子」，他分享新冠疫情的演變過程與發展現狀。邱文達說，現在全球病例在逐漸下降，死亡率也在下降，但疫情尚未結束，變種病毒仍在繼續發展。他同時強調不能忽視新冠的後遺症，即「長新冠」，並提及益生菌是潛在治療方法。

邱文達演講的第二部分名為「迎向後疫情時代」，他介紹全球七大流行病，其中小兒麻痹、新冠和猴痘仍在持續，同時患有多種流行病會大大增加死亡率。專家預測，接下來的四到五年，可能還會出現人畜共通的大流行病，需要提高警惕。邱文達建議民眾密切關注全球疫情發展，包括疫苗等，並且要學習與變種病毒及未來可能發生的其他流行病共存。

第三部分是「漫談後疫情的健康生活」，他首先強調生理時鐘和喝水的重要性，規律作息，同時每天最好喝2000毫升的水，可讓身體保持在健康狀態。接著，邱文達強調健康飲食的重要性，建議大家多吃水果和蔬菜等抗氧化食物，可以參考地中海飲食。

第四部分是「心理健康的深遠影響」，邱文達提到很多華人不重視心理疾病，不愛問診於心理醫師，這對身心健康都是無益的。他鼓勵民眾學習自我護理策略，及時進行心理諮詢，心理健康了身體才會更健康。

健康的生活作息建議（截圖自邱博士講義）
健康的生活作息建議（截圖自邱博士講義）
專家推薦的十大抗氧化食物（截圖自邱博士講義）
專家推薦的十大抗氧化食物（截圖自邱博士講義）

疫情 變種病毒 心理健康

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