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後疫情抗通膨理財 現金為王

記者邵敏╱洛杉磯報導
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，希望人們保持積極正面的態度，謹慎理財，管好健康。（會議截屏）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，希望人們保持積極正面的態度，謹慎理財，管好健康。（會議截屏）

新冠疫情改變世界，通貨膨脹影響全球民生，在股市、債券持續下跌的情況下，民眾該如何理財？有專家指出，現在最好的理財方式就是現金為王，可以把錢暫時存在銀行，等待合適機會再做投資。

美華銀行公會、美西華人學會23日（周日）舉行「疫情後及通膨下的財經及健康展望」專題講座，邀請各領域專家，幫助民眾解答疑問，積極面對新時代的挑戰。

美華銀行公會理事長、保富銀行執行副總裁何興華 (Sandy Ho)主講通膨下的理財之道。她指出，「美國打一個噴嚏，全世界都會重感冒，」通貨膨脹原因很多，但近三年來，美聯儲發行近26兆貨幣，何興華說這很可怕，也是通膨主因，「政府最初認為通膨是暫時的，但目前已失控。9月消費者物價指數(CPI)較去年同期上揚8.2%，而將食品、能源等價格波動較大的板塊排除的「核心CPI」，年增率則高達6.6%，為40年來首見。」

為抑制惡性通膨、降低失業率，政府從今年3月至9月連續升息5次，預期11月初再次升息，但由此引發股票市場持續震盪，呈螺旋式下跌。何興華提到，有華爾街專家甚至預言，未來十年，將爆發巨大的房產市場破產以及金融危機。

面對可能到來的全球經濟衰退，民眾該如何未雨綢繆？何興華表示，傳統的資產分配是60%的股票債券持有，40%的固定資產，「但現在需要調整理財方式，現金為王，暫時把現金放在銀行，等待合適機會。」

對於持有現金的方式，何興華指出現在各家銀行都推出高利率定期存款，保本保息，每家銀行都有不同利率、存款時長規定，「民眾將錢暫時存在銀行，可以避免股市、房市波動造成的損失。」何興華特別提到華資銀行，她認為，與主流銀行相比，華資銀行更方便溝通，服務親切；同時華資銀行表現優異穩健，利率相對較高，有聯邦保險。「民眾當然也可以把錢分別存在幾家銀行，這也是個不錯的選擇。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境在致詞時，對本次專題講座的意義給予肯定。他表示，講座可以幫助民眾在面對後疫情時代的通貨膨脹、健康問題時，能從容不迫。黃敏境說，「今年即將過去，嶄新的2023年很快到來，希望每個人都能保持積極正面的態度，謹慎理財，管理好健康，對未來可能發生的變局做好充分準備，安然度過難關。」

何興華表示，現在最好的理財方式就是現金為王，等待合適機會再做投資。（會議截屏）
何興華表示，現在最好的理財方式就是現金為王，等待合適機會再做投資。（會議截屏）

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