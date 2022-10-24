幸運女中兆彩 百萬元隔夜翻4倍

對中420萬元的彩券。（加州樂透局提供）

弗瑞斯諾（Fresno）女子Sara Bailey平常不太買彩券，但是最近累計獎金大增時，她動念買了一張十組號碼，沒想到開獎時卻意外發現一組對中五碼。她說，「當下她們只以為中了100萬元之類的，沒想到隔天卻發現很可能是290萬元以上」。

事實上，加州 樂透局（California Lottery）最後核定的獎金是420萬元，這讓Sara Bailey可以說是喜出望外，她在領獎時表示，「突然之間手上的一張紙片竟然價值420萬元，這感覺真是夠怪的了」。

Sara Bailey是在弗瑞斯諾North Cedar Avenue的Vons買下這張彩券。而事實上，她其實也有中mega碼，只是跟一般的五碼不在一組，不然獎金會更驚人。不過這次已經讓Sara Bailey夠開心了，直說以後會常買樂透，「誰知道不會中第二次呢」。

相對於其他中獎人，Sara Bailey顯然在領獎時就已經做好規畫，她說獎金大部分會給父母親當退休 基金，也會捐一點給慈善團體，然後手邊存些錢，再去度個好假。

回想起對彩券時，Sara Bailey說，她的第一反應是尖叫，覺得自己中了100萬元之類的，「這可不是小數目，因此她手舞足蹈了好一會」，但是冷靜下來後，她再仔細研究一下，這才發現不只100萬元，因為另一個加州人中了五碼就可以領到290萬元，加上賣出更多彩券，自己的獎金一定比290萬元還多。

Sara Bailey說，直到第二天早上，她才知道自己的獎額竟然是420萬元。