我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

洛杉磯鼠患排名全美第三 餐館開業尤須留意

記者陳懿╱綜合報導
每年秋天嚙齒動物將大量侵入家庭住宅，有散播病毒的危險。（圖片來源：pexels）
每年秋天嚙齒動物將大量侵入家庭住宅，有散播病毒的危險。（圖片來源：pexels）

害蟲防治公司Orkin日前發布2022年全美鼠患調查報告，洛杉磯舊金山均上榜。2021年排名第二的洛杉磯，今年下降至第三，舊金山的排名仍維持第五。

每年10月到隔年2月之間，老鼠和其他嚙齒動物會入侵大約2100萬戶家庭住宅，尋找食物、水源，以及避寒過冬的場所。與往年稍有不同的是，今年因疫情趨緩，餐飲業逐漸開放，大部分的老鼠將重歸餐廳，Orkin提醒餐飲業者需特別留意。

Orkin的昆蟲學家Ben Hottel警告，齧齒動物的侵入是秋冬季節最主要的害蟲問題之一。他們會傳播多種危險疾病，包括沙門氏菌（Salmonella）和漢他病毒（Hantavirus）。除了健康問題外，嚙齒動物還會咬斷電線、水管及煤氣管道，造成建築物結構性損壞。

居家防範鼠患的方法包括，將食物保存至能夠密封的玻璃罐或鐵罐。 整理雜物以防止老鼠築巢。定時修剪雜草以及堆積的木柴。檢查牆板與牆壁之間是否有老鼠的痕跡。尋找並封鎖老鼠可能出入的裂縫或洞口。

2021年9月1日至2022年8月31日期間，Orkin公司總結在住宅區和商業區所接到處理鼠患問題的次數，並整理出以下排名：

1. 芝加哥（Chicago）

2. 紐約（New York）

3. 洛杉磯（Los Angeles）

4. 華盛頓 （Washington D.C.）

5. 舊金山（San Fransisco）

6. 費城（Philadelphia）

7. 馬州巴爾的摩 （Baltimore）

8. 克利夫蘭（Cleveland）

9. 底特律（Detroit）

10. 丹佛（Denver）

舊金山 洛杉磯 費城

上一則

邱文達：疫情雖緩 莫忽視長新冠

下一則

台灣會館募款年會 紀政分享成長故事

延伸閱讀

貨輪分散其他港口 南加貨櫃船塞港危機解除

貨輪分散其他港口 南加貨櫃船塞港危機解除
鼠害最嚴重TOP5 洛杉磯、舊金山上榜

鼠害最嚴重TOP5 洛杉磯、舊金山上榜
華協45周年 表彰3女性社區領袖 鄧式美：榮譽屬於所有人

華協45周年 表彰3女性社區領袖 鄧式美：榮譽屬於所有人
過度執法？水煙館保全配槍 遭警鎖喉壓制、抓頭撞地

過度執法？水煙館保全配槍 遭警鎖喉壓制、抓頭撞地
力挺同志勝選 國民黨洛杉磯後援會成立

力挺同志勝選 國民黨洛杉磯後援會成立
洛城化解族裔歧視 專家：宜改制度

洛城化解族裔歧視 專家：宜改制度

熱門新聞

洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感
20大現場側寫／李強帶頭拍手 神情放鬆

20大現場側寫／李強帶頭拍手 神情放鬆