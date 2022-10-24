洛杉磯鼠患排名全美第三 餐館開業尤須留意

每年秋天嚙齒動物將大量侵入家庭住宅，有散播病毒的危險。（圖片來源：pexels）

害蟲防治公司Orkin日前發布2022年全美鼠患調查報告，洛杉磯 和舊金山 均上榜。2021年排名第二的洛杉磯，今年下降至第三，舊金山的排名仍維持第五。

每年10月到隔年2月之間，老鼠和其他嚙齒動物會入侵大約2100萬戶家庭住宅，尋找食物、水源，以及避寒過冬的場所。與往年稍有不同的是，今年因疫情趨緩，餐飲業逐漸開放，大部分的老鼠將重歸餐廳，Orkin提醒餐飲業者需特別留意。

Orkin的昆蟲學家Ben Hottel警告，齧齒動物的侵入是秋冬季節最主要的害蟲問題之一。他們會傳播多種危險疾病，包括沙門氏菌（Salmonella）和漢他病毒（Hantavirus）。除了健康問題外，嚙齒動物還會咬斷電線、水管及煤氣管道，造成建築物結構性損壞。

居家防範鼠患的方法包括，將食物保存至能夠密封的玻璃罐或鐵罐。 整理雜物以防止老鼠築巢。定時修剪雜草以及堆積的木柴。檢查牆板與牆壁之間是否有老鼠的痕跡。尋找並封鎖老鼠可能出入的裂縫或洞口。

2021年9月1日至2022年8月31日期間，Orkin公司總結在住宅區和商業區所接到處理鼠患問題的次數，並整理出以下排名：

1. 芝加哥（Chicago）

2. 紐約（New York）

3. 洛杉磯（Los Angeles）

4. 華盛頓 （Washington D.C.）

5. 舊金山（San Fransisco）

6. 費城 （Philadelphia）

7. 馬州巴爾的摩 （Baltimore）

8. 克利夫蘭（Cleveland）

9. 底特律（Detroit）

10. 丹佛（Denver）