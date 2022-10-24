台灣會館募款年會 紀政分享成長故事

台灣會館董事長陳柏宇（左一）、林榮松執行長（右一）與紀政（左二）合影。（記者張庭瑜／攝影）

大洛杉磯 台灣會館22日（周六）舉辦24周年築夢暨傳承募款年會，特邀台灣有「飛躍的羚羊」美稱的紀政女士專題演講「我的故事我的歌」，並邀請建築師李棟材與嘉賓們一同分享台灣會館新館建設的最新進度。

募款年會共有400多人出席，包括羅斯密市長鄧樹燦（Sean Dang）、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、台灣會館董事長陳柏宇、橙縣僑教中心主任蕭蓓如等。

台灣會館董事與紀政女士合影。（記者張庭瑜／攝影）

紀政表示，2023年元旦，將是她推行健走活動的20周年。她認為世界上最完美的運動之一，就是走路，也希望藉活動，推行並分享健走秘訣。紀政補充道，健走到稍稍流汗的地步就好，不需要汗流浹背，健走最好的地方在於民眾可以隨時隨地，不需要夥伴就能開始。紀政也鼓勵民眾日行萬步，並笑著表示，每日1萬步，健康有保固。

談起2020年東京奧運 正名運動時，紀政表示，台灣在奧運史上共有三次使用台灣的名義參加，分別是1960年羅馬奧運、1964年東京奧運，以及1968年墨西哥 奧運。雖然2020年沒能成功，讓她感到遺憾及可惜。但日本在唱誦台灣隊入場時使用台灣名義，令她非常開心。

紀政在演講前的見面會上，喜遇她的貴人吳金虎的女兒吳如真。紀政表示，回想當年，家人將她送於別人做養女後，時常因同齡朋友能上學而羨慕不已。紀政仰求養母送她上學，但走到校門前，養母才驚覺200元的註冊費無法承擔，想因此作罷。兩人在校門前糾結拉扯時，意外的被新光集團創辦人吳火獅的弟弟吳金虎看到。吳金虎便承諾為其支付學費，並持續支付共4個學期的費用。回想此這段經歷，紀政感謝萬分。

台美小姐出席募款餐會與民眾打招呼。（記者張庭瑜／攝影）

黃敏境表示，紀政是台灣體育界傳奇，非常高興看到她與僑胞分享個人經歷。紀政不但在體育方面有傑出表現，也堅持為台灣發聲，相信他的演講一定對大家有所啟發，也讓僑胞們對台灣更加認同。

陳柏宇則在活動中報告台灣會館新館的建設情況。他表示，前期的規設跟計畫已經成立，預計將於明年春天動工。也希望新館的建成，可以促進與新生代交流及文化的傳承。