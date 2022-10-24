我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

加州家用瓦斯 普遍外洩致癌物

編譯組／綜合報導
PSE Healthy Energy發現加州苯外洩問題嚴重。圖為PSE Healthy Energy對加州家用瓦斯爐的抽檢。（美聯社）
PSE Healthy Energy發現加州苯外洩問題嚴重。圖為PSE Healthy Energy對加州家用瓦斯爐的抽檢。（美聯社）

20日出刊的期刊「環境科學與科技」（Environmental Science and Technology）刊登與加州家庭安全息息相關的一篇研究。報告指出，加州輸送天然氣到各用戶的管線，每年平均洩漏4噸苯與其他有害氣體，此量等於6萬台汽車的排放量，不過家戶內的外洩量仍待進一步瞭解。

研究人員從加州各地使用天然氣家庭中收集到159戶樣本，發現有管線漏氣的問題，排放致癌的有害物質為統稱BTEX氣體的苯（Benzene）、甲苯（Toluene）、乙基苯（Ethylbenzene）、二甲苯（Xylene），吸入BTEX後可能致癌或引發其他血液疾病。這個發現對加州室內與戶外空氣品質的影響深遠，因為加州的天然氣用戶是全美第二多。

報告共同作者、研究機構PSE Healthy Energy的資深研究員Drew Michanowicz強調，他們的研究發現，輸送天然氣到加州家家戶戶的管線存在嚴重漏氣問題，他們期待新的發現能讓政府決策者再做決定時能更重視健康風險。

研究所涉及的幾乎每個區域，從大洛杉磯地區、舊金山灣區，至沙加緬度與弗瑞斯諾（Fresno），都有苯超量的問題。但北聖費南多谷（San Fernando）與聖塔克拉利塔（Santa Clarita）最為嚴重。

這項發現對於當地居民並不算意外，因為2015年就曾經發生過全美最大的Aliso Canyon外洩事件。當時超過10萬噸的甲烷與其他氣體外洩，事後花了快四個月才封住漏口，居民則出現頭痛、噁心與流鼻血等症狀。

當時負責救治的醫生Jeffrey Nordella說，對於患者，他實在無能為力 ，只能協助緩解中毒現象。但是因為不管苯的吸入量有多少都會影響健康，因此除了大量吸入時出現的急性症狀，還會導致慢性疾病。居民Kyoko Hibino事後就出現持續咳嗽與不明原因的流鼻血，最後還乳癌確診，她的貓還因為白血病往生。

加州 天然氣 致癌

上一則

華人聚集地 獲洛杉磯最佳學區

下一則

後疫情抗通膨理財 現金為王

延伸閱讀

防範仇亞 宜從教育著手 學生、成人皆應受培訓

防範仇亞 宜從教育著手 學生、成人皆應受培訓
北美華人會計師協會慶30周年 嘉賓雲集

北美華人會計師協會慶30周年 嘉賓雲集
聯邦補助低收戶上網 華婦幸運抽中筆電

聯邦補助低收戶上網 華婦幸運抽中筆電
檢察長邦塔發布指引：加州保護需墮胎外州患者

檢察長邦塔發布指引：加州保護需墮胎外州患者
APAPA選舉座談 第10選區2候選人談理念

APAPA選舉座談 第10選區2候選人談理念
加州男罹嚴重免疫疾病 9年「死著活」自拍摘金獎

加州男罹嚴重免疫疾病 9年「死著活」自拍摘金獎

熱門新聞

洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感