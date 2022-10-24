加州家用瓦斯 普遍外洩致癌物

PSE Healthy Energy發現加州苯外洩問題嚴重。圖為PSE Healthy Energy對加州家用瓦斯爐的抽檢。（美聯社）

20日出刊的期刊「環境科學與科技」（Environmental Science and Technology）刊登與加州 家庭安全息息相關的一篇研究。報告指出，加州輸送天然氣 到各用戶的管線，每年平均洩漏4噸苯與其他有害氣體，此量等於6萬台汽車的排放量，不過家戶內的外洩量仍待進一步瞭解。

研究人員從加州各地使用天然氣家庭中收集到159戶樣本，發現有管線漏氣的問題，排放致癌 的有害物質為統稱BTEX氣體的苯（Benzene）、甲苯（Toluene）、乙基苯（Ethylbenzene）、二甲苯（Xylene），吸入BTEX後可能致癌或引發其他血液疾病。這個發現對加州室內與戶外空氣品質的影響深遠，因為加州的天然氣用戶是全美第二多。

報告共同作者、研究機構PSE Healthy Energy的資深研究員Drew Michanowicz強調，他們的研究發現，輸送天然氣到加州家家戶戶的管線存在嚴重漏氣問題，他們期待新的發現能讓政府決策者再做決定時能更重視健康風險。

研究所涉及的幾乎每個區域，從大洛杉磯地區、舊金山灣區，至沙加緬度與弗瑞斯諾（Fresno），都有苯超量的問題。但北聖費南多谷（San Fernando）與聖塔克拉利塔（Santa Clarita）最為嚴重。

這項發現對於當地居民並不算意外，因為2015年就曾經發生過全美最大的Aliso Canyon外洩事件。當時超過10萬噸的甲烷與其他氣體外洩，事後花了快四個月才封住漏口，居民則出現頭痛、噁心與流鼻血等症狀。

當時負責救治的醫生Jeffrey Nordella說，對於患者，他實在無能為力 ，只能協助緩解中毒現象。但是因為不管苯的吸入量有多少都會影響健康，因此除了大量吸入時出現的急性症狀，還會導致慢性疾病。居民Kyoko Hibino事後就出現持續咳嗽與不明原因的流鼻血，最後還乳癌確診，她的貓還因為白血病往生。