紐森誓言 再當選會做滿任期

競選連任的加州州長紐森誓言，將做滿未來四年任期。（美聯社）

美聯社報導，競選連任的加州 州長紐森 （Gavin Newsom）23日誓言，若11月再次當選，他將做滿四年任期。

當天紐森與挑戰者，共和黨籍加州參議員達樂（Brian Dahle）的辯論會上，他再次試圖打消民眾對他是否競選下一屆總統，取代民主黨拜登（Joe Biden）的猜測。兩人並針對經濟、墮胎 權等議題進行辯論。

這次選舉，紐森可望輕鬆當選。此前他曾因疫情政策面臨罷免選舉，今年他幾乎未在加州打選戰。相反的，將競選經費花在德州、佛州的廣告上，這兩州是總統選舉的潛在對手。

辯論會上，紐森被共同主持人拉哥斯（Marisa Lagos）詢問時，做出上述「做滿四年」承諾。他替自己的全國競選活動辯護，稱「幾乎」沒離開過加州，與全國共和黨領導人較量時表示，共和黨正在禁書並貶低「LGBT（同性戀、雙性戀與酷兒）群體」。

紐森並關注氣候變化與墮胎權，達樂則將焦點放在經濟，尤其是加州的高生活成本，包括油價較全國平均高出2.6元。

來自加州的達樂擁有一家卡車運輸公司，他說，每天要花200元柴油費，這一成本提高食品價格，他認為加州該利用創紀錄的預算盈餘暫停該州汽油稅。

對此紐森指出，自疫情開始以來，已簽署向納稅人返還數十億元的法律，這比暫停該州汽油稅好得多。

在墮胎權方面，達樂表示，將從該州預算中削減2000萬元用於支付其他州女性來加州進行墮胎的費用。他批評紐森支持的一號提案（Proposition 1），該提案將在加州憲法中規定墮胎權。

紐森則反駁說「我的對手認為，一些被父親強姦十多歲女孩，應該被迫生育他的兄弟或姐妹。他的立場是極端的。」兩人也引發一場關於教育政策的辯論。

這場辯論會可能是達樂競選的高峰，他籌集的資金不到100萬元，不足以在全國各大媒體上投放廣告。