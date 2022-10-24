神聖選票寄出 為何竟狀況連連？

洛城新語

11月8日期中選舉臨近，加州 選民也都陸續收到郵寄選票。各位候選人經過幾個月的拜票和宣傳努力，終於要到了見真章的時刻。然而當郵寄選票即將寄到或已經寄到選民家裡時，卻狀況連連。有候選人的名字印錯，還有的候選人排列順序有變動，讓原本辛苦競選的候選人憤怒不已。

第38區聯邦眾議員共和黨籍候選人秦振國日前將洛杉磯縣選務局和加州州務卿辦公室告上了法庭。原因是洛杉磯縣選務局在未經過他同意下擅自改了他的官方中文名。在中文選票上秦振國的名字被依據英文名「Eric Ching」直譯成了「艾力克斯陳」。秦振國在選票寄出前的幾天才收到該通知。

秦振國的中英文官方名字有記錄在案，並且身為多年核桃市市議員的他，前幾次選舉中，中英文名字都沒有出過錯，怎麼就這次出了錯？在今年6月初選中的選票中沒有出現錯誤，數月來他也一直跟選務局和州務卿卿辦公室再三確認，確保自己的英文和中文名字正確出現在選票上，結果還是出現了這種低級錯誤。

除此之外，有聖蓋博 市議員候選人抱怨選票上候選人名字順序的變動。妻子是華人的西裔候選人赫喬治（Jorge Herrera Avila）表示，當他打開正式郵寄選票時非常氣憤，原市府通知他的名字是第一個，結果正式選票上他的名字跑到了第五個。有人會說，名字順序變動對選舉沒什麼影響，但赫喬治過去兩個月拜票時，為了讓選民便於記憶，一直向選民強調自己是選票上的第一位，結果現在變成了第五位，讓他不知所措。

赫喬治名字位置的變動，根本上是聖蓋博市府沒有與洛縣 選務處進行有效溝通，雙方都以姓（lastname）隨機排序，但是赫喬治有兩個姓，雙方按照排序的姓不是同一個，所以才造成了這一烏龍。

不管是以上哪種情況，市府和洛縣，乃至加州政府相關部門都有不可推卸的責任。造成疏忽的工作人員應該承擔責任，以儆效尤。將包括華人在內的少數族裔候選人名字認真確認後印刷正確，不僅是人民行使神聖投票權的必要條件，還顯示了對少數族裔候選人文化的尊重。

此外，看似不經意的疏忽，對候選人的競選可能造成致命打擊。名字順序變動看似無關緊要，但也有可能會影響到選舉結果，候選人的憤怒可以理解。畢竟人的一生中哪有那麼多次參選的機會呢？而造成落選的錯誤又如何補救呢？