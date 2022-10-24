洛市議會議長補選 要花765萬

因涉及種族主義的錄音檔遭洩露，引發公眾抗議而辭職的前洛市議會議長馬丁尼茲（Nury Martinez）。（ABC7）

巴沙迪那星報報導，根據洛市書記官辦公室，因涉及種族主義的錄音檔遭洩露引發公眾抗議而辭職的前洛市議會議長馬丁尼茲（Nury Martinez），其留下的第六選區市議員空缺補選，將可能使洛市損失達765萬元。

補選可望最早於明年4月4日舉行，若有必要會於6月27日決選。市議會將在本月26日討論該議題，替兩次選舉撥款765萬元。

馬丁尼茲代表的第六選區，包含聖費南度谷（San Fernando Valley）的中部和東部，由一名無投票 權看守人、首席立法分析師曹雪倫（Sharon Tso，譯音）負責監管。該人不占議會席位，但能監督議會辦公室，確保該地區得到選民服務。

10月中辭職的馬丁尼茲，其任期2024年12月屆滿。

若舉行補選，加州眾議員 瑞佛斯（Luz Rivas）表示不感興趣。她說，她喜歡州議會中的角色，「這讓我能在關心的議題上工作並取得進展」她在推文上說，「尤其是環境正義和賦予服務不足的社區權力。」

涉及上述聲音檔洩露醜聞的另外兩名市議員梁家訓（Kevin de Leon）和薩迪洛（Gil Cedillo）至今無視外界要求辭職的聲音。

梁家訓本周早些時候表示不打算下台，薩迪洛一名發言人日前也表示，他仍在「一個反思的地方」。

梁家訓任期也將於2024年12月到期。

薩迪洛於6月連任競選輸給赫南德茲（Eunessis Hernandez），將於12月卸任。若薩迪洛辭職，新任市議會主席克里科里安（Paul Krekorian）建議赫南德茲宣示就職。

洛市議員赫特（Heather Hutt）近期擔任第十選區無投票權看守人幾個月，之後於9月被任命為該小組成員，以取代因聯邦腐敗指控等待審判而遭停職的市議員湯瑪斯（Mark Ridley Thomas）。