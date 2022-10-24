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遇家暴先向警方求助 必要時會收到緊急保護令

記者趙健／洛杉磯報導
自1987年起，每年10月為「家庭暴力警示月」。（shutterstock.com）
自1987年起，每年10月為「家庭暴力警示月」。（shutterstock.com）

家庭暴力事件中的受害者往往在遭遇暴力行為的過程中倍感無助，也經常因為各種原因放棄或者錯失向外界求助的機會。在華人家庭暴力案件中，除了一部分受害者受「家醜不可外揚」的傳統觀念束縛，放棄向外界求助，還有一部分受害者受制於語言障礙，擔心自己無法用英文清晰表述案發情況，而錯過第一時間向外界求助的機會。

對此，南巴沙迪那市警局受訪時表示，如遭遇家庭暴力事件，並感受到處於危險當中，第一時間向警方求助是最好的選擇。對「如何向不會英文的受害者提供幫助」的問題，警方的答覆是「如果我們無法即時在部門內或鄰近部門找到翻譯，會使用視頻遠程口譯 (Video Remote Interpreting)。」視頻遠程口譯是目前被警方廣泛使用的遠程翻譯設備，可以通過視訊提供即時語言傳譯，以及針對聽障人士的手語服務。

另外，如果當下存在危機，警方還可以簽發緊急保護令（EPO）。他們可以向受害者提供保護，並且為防止施暴者對受害者的進一步傷害，受害者之後還可以繼續向法庭申請保護令。保護令種類分成緊急保護令（EPO）、臨時保護令 (TRO) 和家庭暴力保護令(DVRO)，這三種保護令的功能和效力基本上一樣，差別在於法院的「核發速度」。

關於如何判斷自己是否遭遇家庭暴力。在加州，根據加州刑法（California Penal Code）13700的規定，家庭暴力是指「一種針對親密伴侶實施的虐待行為」。「親密伴侶」包括已婚或離婚的配偶、男女朋友、異性或同性伴侶，同居伴侶、現在或者以往約會的對象。而家暴不僅包括對身體傷害，也包括對受害者精神方面的折磨，如恐嚇、辱罵、跟蹤、孤立等。美國各州對家庭暴力（Domestic Violence）都有自己獨立且明確的相關州立法，對家暴定義的範圍和處置方式。

除了撥打911向警察求助，遭遇家庭暴力的受害者還可以通過撥打家暴求助電話，接線人員會在第一時間向他們提供協助。加州設有很多可以直接為受害者提供臨時庇護的機構，通常情況下接線人員都可以根據求助者的實際處境和需求，為他們提供臨時庇護住所，以保障受害者在過渡期的安全。同樣，受害者在撥打求助電話時，無需擔心語言障礙，目前加州及洛杉磯縣主要家暴諮詢熱線大多提供中文服務。（見表格）

2020南加家暴求救電話個數(每千人)
2020南加家暴求救電話個數(每千人)
家暴求助電話 （記者趙健/製表）
家暴求助電話 （記者趙健/製表）

根據加州司法廳統計中心數據，僅在2020年，加州接到有關家暴的求助電話就高達16萬通，其中洛縣接到該類電話約3萬5千通，平均每1000人有5.1人撥打過家暴求助電話。家庭暴力案件屢見不鮮，警方呼籲，家暴事件中的受害者們在判斷自己的處境之後，應勇敢及時的發出求救。

警方專用視頻遠程口譯設備。（南巴沙迪那市警局）
警方專用視頻遠程口譯設備。（南巴沙迪那市警局）

家暴 加州 庇護

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