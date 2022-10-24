家暴綠卡 為無證移民家暴受害者提供永久居民身分

家暴綠卡的申請周期在三年左右。（shutterstock.com）

因為擔心自己的身分露出「破綻」，很多無證移民在遭受家暴 後不敢向執法機構尋求幫助，只得忍氣吞聲，在沉默中承受一切。實際上，遭受家暴的無證移民完全可以脫離配偶自行獲得美國綠卡 。在加州，有一些非盈利機構還會專門為無證移民提供相關的法律諮詢服務以及臨時庇護所。

「家暴綠卡」（Green Card for VAWA Self-Petitioner），就是一類專為家暴受害者提供永久居民身分的移民通道。非公民家暴受害人可以通過「自我申請」程序獲得永久居民身分，聯邦公民及移民服務局(USCIS)不會向申請人收取任何費。移民律師胡樹偉表示，家暴綠卡的申請不受申請人的身分限制，也就是說，遭受家暴的非法移民可以自行申請綠卡，完全不需要施暴者的同意和協助。另外，在申請過程中，移民局 對申請者的信息完全保密，也不會直接聯繫施暴者或者其家人。

胡樹偉說，家暴綠卡申請過程中的重點在於證明材料。除了在身體上遭受的傷害，來自精神上的暴力同樣也會被定義為家庭暴力。那麼，如何證明這些傷害的存在，並且及時收集有效證據，就成為重中之重。受害者在遭受家暴後應該第一時間去相關機構尋求驗傷，或精神鑒定方面的幫助以獲得有效證據，並提交移民局。如果錯過最佳時間，這些證據的有效性將大打折扣。家暴案件中的受虐證明包括由警察、法院、醫療機構、學校、社工等機構或個人出具的報告或證詞。

胡樹偉補充，在申請家暴綠卡的過程中，可以同時申請工卡。這讓受害者可以合法工作，維持經濟來源以支持自己的生活。但需要注意的是，目前工卡的處理時間較久，大概需要兩年時間才能獲批。胡樹偉稱，目前很少有華人會申請家暴綠卡。

另外，遭遇家暴的無證移民可以通過向非盈利組織申請獲得臨時庇護，而無需依賴施暴配偶。比如位於南加的太平洋亞洲家庭中心（CPAF）就會為亞太裔家庭暴力的受害者提供臨時庇護住所，以確保他們在離開施暴配偶後不會流落街頭。同時，他們還為受害者提供即時的危機干預、安全計畫和情感支持，以及轉介到社區中的適當資源。