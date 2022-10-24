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疫情助長暴戾 華人家暴超乎想像 僅少數選擇離婚

記者趙健／洛杉磯報導
自疫情以來，家暴案件明顯增多。（shutterstock.com）
自疫情以來，家暴案件明顯增多。（shutterstock.com）

10月是全美的「家庭暴力警示月」（Domestic Violence Awareness Month），家庭暴力依舊是當今一個不容忽視的問題。華人律師鄧洪說，自疫情以來，受理的家暴案件明顯增多。

美國急診醫學雜誌（American Journal of  Emergency  Medicine）調查發現，自疫情爆發後，全球家暴案件大增，2020年全球家暴案件較前一年增長25-33%。據「全國反家暴聯盟」數據顯示，全美每四名女性中就有一名遭受過家庭暴力的影響，而每五名家暴受害者中就有一名需要接受醫療護理；而在加州，每三名女性就有一名曾遭遇家庭暴力的影響。

人在洛杉磯的吳女士就是在疫情期間因家暴問題選擇離婚，目前是單身媽媽。她說，「當初嫁來美國時，本以為生活會越來越好，沒想到婚後的生活慢慢變成一場噩夢。」

她的前夫是軟件工程師，當初雙方由家人介紹相識。和前夫幾次見面後，便放棄了在武漢的工作飛來美國定居。但到了美國一起生活後，兩人的爭吵越來越多，後來丈夫甚至開始在吵架時動粗。對於剛到美國不久的吳女士來說，丈夫就是她唯一的親人。無處傾訴的她因此趕到恐懼和無助，但也只能選擇忍氣吞聲。之後事態愈發嚴重，直到有一次前夫在孩子面前對她大打出手，才讓吳女士徹底醒悟，鼓起勇氣求助鄰居，最後在鄰居的幫助下聯繫警察和律師，才得以擺脫備受折磨的處境。

現在的她不僅要一個人帶孩子，還要面對經濟壓力。但她說，「儘管日子過得很艱難，但我還是覺得我做了正確的選擇，現在的生活狀態至少讓我感到安全。我想在一段時間後，一切應該會變得更好。」

鄧洪表示，自疫情以來，華人家庭的家暴案明顯增多，他受理的案件中平均每四起就會存在一起家暴案件。這些家暴案涉及新移民的家庭最多，很多新移民在美國沒有太多親人，周圍環境對他們來說也較陌生，加上疫情期間工作機會減少，生活負擔加重，在家庭中更易出現這種情況。

但實際上，在家暴案件中像吳女士這樣願意選擇離婚為解決方式的華人女性非常少。鄧洪表示，華人家庭往往不願意「家醜外揚」，只有極少的家庭會因為家暴離婚。在他接觸的案件中，當事家庭最後離婚的大概只佔15%左右。甚至還有受害者會設法幫助施暴者規避懲罰，因為一旦被判刑，施暴者兩年內都無法回家，家庭將面臨更高的生活成本。

鄧洪說，據他了解，當前華人家庭暴力的導火線主要是經濟地位不平等、婚外戀、以及教育方式上的分歧。在疫情期間，很多人都在家辦公，導致夫妻或情侶間在家相處的時間增多，矛盾發生的機率反而越來越多了。

針對華人家庭暴力的現狀， 華人情緒管理中心輔導員鄭靜雯表示，華人群體受傳統文化的影響更多，有一部分人的潛意識裡還存在「男尊女卑」的想法。通常，華人男性施暴者在家裡的地位相對較高，而很多華人女性在家長期處於弱勢地位。在華人女性受害人中，經濟不獨立是造成這一結果的主要因素。

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