長青保險:維安健保三合計畫很實用

長青保險經紀陳明（Michael Tran）簡介包辦紅藍(白)卡、補充計畫、藥物保險的WellCare。（記者楊青╱攝影）

長青保險 公司陳明（Michael Tran）22日在銀髮樂齡展上簡介包辦紅藍(白)卡、補充計畫、處方藥保險的WellCare健保 。

擁有多年醫療健保經驗，精通國、英、粵、潮、越南語的長青保險執照經紀陳明表示，長青保險代理12個主要的保險計畫，每個保險計畫都有獨特强項，關鍵是如何選擇最適合自己並且能夠充分使用和效益最大的保險。

他表示，除聯邦紅藍卡外，加州 居民還可根據自己的收入情況申請白卡。加州從2021年7月開始，凡年收入13萬元或以下的家庭，都可申請低收入的白卡。銀髮族在選擇健康保險計畫時，醫生、醫療網、藥物的配備等都應該全面考慮。

陳明當天重點介紹了Wellcarej健保（維安健保）Part C醫院、醫生和買藥三合計畫。他說，隸屬Cantene Corporation的維安健保，目前工作人員將近8.5萬人，會員26.4萬人。該健保分爲Giveback、No Premium Best、Dual Align129/001三種，其中Giveback的HMO Part B每月返還額為125元，家庭醫生看診零費用，櫃台成員藥每季度87元，每年視力補貼200元，DeltacareUSA牙保，每年每耳500元助聽器補貼，健身房，Peerfit，常規針灸等。