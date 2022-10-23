洛城化解族裔歧視 專家：宜改制度

專家線上討論「如何將洛杉磯建造為一座真正的多元文化城市」。(種族媒介服務會（Ethnic Media Service提供）

洛杉磯 早已成為多元族裔的大熔爐，不同膚色和語言習以為常。但這種多樣化似乎仍浮於表面，不同族群之間尚未建立深層次的理解。近期發生的洛杉磯市議會錄音醜聞，四位拉丁裔民意代表和工運領袖私下發表的針對黑人的種族歧視 言論令人震驚。

加州少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Service）10月21日組織線上討論，通過非裔 、拉美裔及瓦哈卡土著的不同聲音來討論洛杉磯市如何越過當下的僵局。作家兼記者卡普蘭定義自己為非裔洛杉磯人，她表示拉丁裔對非裔的歧視並不是新現象，之前已經有過拉丁裔政治家損害非裔權利。作家兼記者羅德里格斯（Richard Rodriguez）說道，這件醜聞說明了，在來自不同文化和族裔背景的人們，雖然一起居住在洛杉磯的土地上，但並未對彼此擁有真正的理解。

「如何代表自己的族裔？如何為不同的族裔發聲？」政治分析師坎妮克（Jasmyne Cannick）說道，你不能為了代表一個族裔而去代表，一個族裔和文化是無法單一地被表達和代表的。在洛杉磯這樣的多文化社會裡，存在著十分複雜的歧視鏈，人們首先需要明白這些不同族裔間的關係。

非營利性組織MICOP執行理事洛佩斯（Arcenio López），針對加州墨裔土著的情況發表了意見，他認為人們需要更多地去了解移民們的歷史，究竟誰是最早來到洛杉磯這片土地上？其實很多人並不知道，仍然需要去殖民化，給原住民和早期移民更多的理解和表達空間。

羅德里格斯則分享了自己的成長故事，他有墨西哥和印度的血統，在很多地方生活過。羅德里格斯表示自己雖然是墨西哥裔美國人，卻對印度文化和中國文化更有認同感。他認為不能侷限地用族裔去劃分人群，文化比族裔更廣泛，應該去了解多元的文化。

最後，針對「如何將洛杉磯建造為一座真正的多元文化城市」的問題，四位也依次分享了自己的見解。坎妮克表示，雖然人心無法輕易改變，但可以改變制度，比如選區的規劃，比如教育等等。羅德里格斯則鼓勵年輕人積極發聲，來自不同族裔不同文化的人群要更勇敢地為自己的身份發聲。卡普蘭強調，不能依賴政治家，每個人要通過自己的方式發聲，比如許多黑人說唱歌手用流行的方式為自己的文化發聲，並受到肯定。雖然文化傳播不等於權力，但文化必然潛移默化地影響權力結構和社會。