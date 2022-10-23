過度執法？水煙館保全配槍 遭警鎖喉壓制、抓頭撞地

警察將安德森壓制在地，並抓住他的頭往地上撞，還往他臉上出拳。（取材自GoFundMe）

南洛杉磯 16日發生一起疑似警察 暴力執法案件，嫌犯因配戴槍枝，被兩名警員壓制在地施暴，過程被目擊者全紀錄。

影片來源：Twitter，後製：記者陳懿

事件發生於英格伍市，當事人布萊克安德森（Blake Anderson）在西世紀大道5006號的一家水煙館。警方以涉嫌攜帶、匿藏槍枝和持槍襲警為名，逮捕了安德森。但其家人解釋，安德森是水煙館的保全，所以攜帶槍枝。

事後，安德森的家屬表示，警察下車之後，並沒有表明身份，也沒有提供逮捕的理由，兩名警員直接將安德森壓在身下，對他做出鎖喉姿勢，並抓住他的頭往水泥地上撞，還往他臉上出拳。

據家人透露安德森的臉部多處受傷、肩膀脫臼、頭部周圍血腫，還有一隻眼睛可能失明。但警方釋出聲明表示，安德森在該事件受輕傷，身體上的其他傷口是舊傷。

民權律師本克魯普（Ben Crump）在推特 上分享此影片，並稱安德森受到警員野蠻的襲擊。他表示，執法人員獲得報酬是為了保護人民，自己無法容忍這種暴力。