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過度執法？水煙館保全配槍 遭警鎖喉壓制、抓頭撞地

記者陳懿／綜合報導
警察將安德森壓制在地，並抓住他的頭往地上撞，還往他臉上出拳。（取材自GoFundMe）
警察將安德森壓制在地，並抓住他的頭往地上撞，還往他臉上出拳。（取材自GoFundMe）

洛杉磯16日發生一起疑似警察暴力執法案件，嫌犯因配戴槍枝，被兩名警員壓制在地施暴，過程被目擊者全紀錄。

影片來源：Twitter，後製：記者陳懿

事件發生於英格伍市，當事人布萊克安德森（Blake Anderson）在西世紀大道5006號的一家水煙館。警方以涉嫌攜帶、匿藏槍枝和持槍襲警為名，逮捕了安德森。但其家人解釋，安德森是水煙館的保全，所以攜帶槍枝。

事後，安德森的家屬表示，警察下車之後，並沒有表明身份，也沒有提供逮捕的理由，兩名警員直接將安德森壓在身下，對他做出鎖喉姿勢，並抓住他的頭往水泥地上撞，還往他臉上出拳。

據家人透露安德森的臉部多處受傷、肩膀脫臼、頭部周圍血腫，還有一隻眼睛可能失明。但警方釋出聲明表示，安德森在該事件受輕傷，身體上的其他傷口是舊傷。

民權律師本克魯普（Ben Crump）在推特上分享此影片，並稱安德森受到警員野蠻的襲擊。他表示，執法人員獲得報酬是為了保護人民，自己無法容忍這種暴力。

目前事件還在調查中，洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示：「在調查結果出來後，會有適當的管理行動」。

當事人安德森和女友育有一子，還有一位即將到來的女兒。（取材自GoFundMe）
當事人安德森和女友育有一子，還有一位即將到來的女兒。（取材自GoFundMe）
安德森因涉嫌配戴槍枝，被兩名警員撞向玻璃。（取材自GoFundMe）
安德森因涉嫌配戴槍枝，被兩名警員撞向玻璃。（取材自GoFundMe）

警察 洛杉磯 推特

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