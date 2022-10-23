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連任北美華人會計師協會會長 張青盼與海外同業交流

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
北美華人會計師協會長張青在協會30週年年會接受採訪。（記者張庭瑜/攝影）
北美華人會計師協會長張青在協會30週年年會接受採訪。（記者張庭瑜/攝影）

北美華人會計師協會10月21日（週五）舉辦年會暨新會長就職典禮，現任會長張青連任2023年度會長，並分享未來協會發展發向與計畫。

北美華人會計師協會會長張青，與許多小留學生一樣，一路經歷求學、實習、工作、求職的過程。現在的他不但創立了洛杉磯口碑極佳的張青會計師聯合事務所（Eric Zhang & Associates LLP），早在2021年度當選「北美華人會計師協會」會長，又在6月選舉中連任成功。在會長任內，集結兩岸三地的優秀會計師聯合舉辦相關稅務法講座，造福很多不熟美國稅務的華人新移民。

張青受訪表示，因為疫情原因，大家現在還是少出來，彼此之間有距離。希望能在接下來的兩年間，能拉近專業人士、以及當地社團之間的交流。

談起協會未來發展發向，張青透露，希望可以加強會員之間的交流。這兩年因為疫情，大多數會議都採線上模式，希望可以走入線下，與社區民眾面對面交流。再來，也希望加強各地會計師之間的交流，從南加地區到東岸包括加拿大、橫跨太平洋地區的亞太國家如台灣、香港、大陸、新加坡、新馬泰，希望未來能聯繫和集結全球華人會計師或專業人士。另一個目標是希望可以與市政官員進行更多的交流，並與社區集結。跟聯邦和州市政府各級官員加強交流，也希望增加雙語服務，讓更多華人民眾可以受惠。

張青補充說明，隨著華人社區的力量不斷發展壯大，民眾可以在這個過程當中貢獻出自己的一點力量，不僅東西岸，甚至延展到亞太地區或自己的母國，形成一個良好的溝通橋樑。

華人 疫情 新加坡

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