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遊拉斯維加斯米德湖 男童染「食腦變形蟲」病亡

洛杉磯訊
加州米德湖水域發現食腦寄生蟲。（abc7截圖）
加州米德湖水域發現食腦寄生蟲。（abc7截圖）

一名男童在遊覽拉斯維加斯（Las Vegas）周遭地區的米德湖（Lake Mead），因接觸到湖中食腦寄生蟲後不治身亡。米德湖也是加州最大的生活用水來源之一。

衛生官員表示，該名男童在遊覽米德湖後，因接觸湖中一種罕見的食腦寄生蟲，在一週內出現症狀後不治身亡。該種寄生蟲是一種名為食腦變形蟲，學名為福氏內格里蟲（Naegleria fowleri）。在經過鼻子進入人體後，可引起炎症、癲癇發作、昏迷，甚至死亡。食腦寄生蟲常見於溫暖的淡水環境中 。 

內華達州（Nevada ）地方衛生局官員稱，這次死亡案件是米德湖唯一一起，也是內華達州史上第二起案例。而CDC表示，加州自1962起，已經收到10起相關寄生蟲感染案例報告。

米德湖管理人員則表示，該變形蟲是自然生長的，據先前的水質檢測，時常可以在湖中發現。雖然感染風險並不高，但民眾都須在下水前做好防護措施，也事先了解該片水域中的風險。

家庭醫生瓦赫斯（ Daliah Wachs）表示，雖然感染通常是致命的，但仍有一些治療方法可用。對於寄生蟲，並不能採用抗生素或是抗病毒藥物殺死它，目前市面上也沒有針對性的疫苗，只能採用抗寄生蟲藥物來治療。

水庫管理官員則表示，該種變形蟲對飲用水供應沒有危險，民眾不需擔心。

加州 內華達州 檢測

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