我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

北美華人會計師協會慶30周年 嘉賓雲集

記者張庭瑜╱工業市綜合報導
民選官員們向張青會長（左三）道賀大合影。（記者張庭瑜╱攝影）
民選官員們向張青會長（左三）道賀大合影。（記者張庭瑜╱攝影）

北美華人會計師協會10月21日（週五）舉辦30周年年會暨會長就職典禮，現場來賓上百位，聯邦眾議員、洛縣市長、國稅局局長等到場致賀，除了頒發表揚狀外，不少官員更藉此場合報告好消息。

會計師協會30周年年會在表演團隊的打鼓聲，敲響活動序幕，會長張青除了感謝現場來賓的支持外，更講述一路走來的點點滴滴，以及再度連任會長的會務目標。

到場嘉賓雲集，國會眾議員趙美心（Judy Chu）、金映玉（Young Kim）、朴銀珠（Michelle steel）、加州參議員阿丘萊塔（Bob Archuleta）、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長、核桃市（Walnut）市長伍立倫（Allen Wu）、拉朋地（La Puente）市長克利納基斯（Charlie Klinakis）、洛縣副警長村上（Tim Murakami）等人，國稅局局長雷蒂格(Chuck Rettig)以影片方式感謝協會多年的服務，來賓中更有不少從加拿大遠道而來的嘉賓。

張青表示，這是繼疫情以來第一次大型活動，也是協會30週年慶，參加盛會的嘉賓，除了會計師外，還有律師、眾議員、企業人士等，希望能透過這次活動把華人各個專業團體集結起來。

阿丘萊塔表示，很高興能有這個機會與全加州最棒的會計師們聚在一起，也很榮幸能見到這麼多優秀的華裔美國人。

金映玉頒發感謝狀給協會成員。（記者張庭瑜╱攝影）
金映玉頒發感謝狀給協會成員。（記者張庭瑜╱攝影）

金映玉表示，在加州工作這段時間裡，可以深刻感受到會計師協會為中小企業們所做的努力，尤其在疫情期間裡，會計師們不怕風險，堅持服務。她樂見會計師協會充當美國國稅局、加州特許經營稅務委員會和其他政府組織同納稅人之間的橋樑。協會成員提供的專業服務，對於中小企業和個人至關重要。而她的一項職責就是確保中小企業能持續獲得他們需要的支持，因此，會計師協會的角色不可或缺。所以，她再度感謝北美華人會計師協會，也希望協會能長長久久的穩固發展。

黃敏境處長頒發感謝狀。（記者張庭瑜╱攝影）
黃敏境處長頒發感謝狀。（記者張庭瑜╱攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長表示，北美華人會計師協會30周年年會主題是承先啟後繼往開來，他相信這個協會的成功都是一步一腳印。從以前歷任會長和會員努力奉獻持續到現在這個階段，水準和經驗的累積也讓主流社會對華人會計師業界刮目相看。他希望在疫情漸緩的階段，北美華人會計師協會能夠再度組團出訪台灣，與業界同行及相關的行業能更多一些交流。他預祝僑界、商界的朋友們的生意興隆，也期許協會在張青會長以及協會先進們的帶領下更上一層樓。

黃敏境處長也為僑胞們帶來好消息，過去兩年多以來，因為疫情關係及辦公大樓整體管制，僑胞們辦理業務都需事先登記，再由專人陪到7樓的領務大廳接洽。但在11月1日後，辦公大樓將恢復正常狀態，取件時間逐步放寬，從現在的下午時間擴大到全天上班時間。

主辦方特邀表演團體出演。（記者張庭瑜╱攝影）
主辦方特邀表演團體出演。（記者張庭瑜╱攝影）

為了表彰協會服務社區30年里程碑，頒發獎狀感謝會員們多年的努力。現場除了打鼓表演，還特邀啦啦隊一展舞姿，熱舞表演。年會尾聲還有獎品豐富的抽獎活動，讓來賓們有吃有玩看表演，十分開心。

華人 加州 疫情

上一則

長青保險:維安健保三合計畫很實用

下一則

防範仇亞 宜從教育著手 學生、成人皆應受培訓

延伸閱讀

北美華人會計師協會30年有成 嘉賓雲集祝賀同慶

北美華人會計師協會30年有成 嘉賓雲集祝賀同慶
中華會館迎新送舊經文處副處長

中華會館迎新送舊經文處副處長
中華會館送舊迎新 經文處副處長林暉程榮調張正育到任

中華會館送舊迎新 經文處副處長林暉程榮調張正育到任
羅省中華會館國慶晚宴 400人齊賀雙十

羅省中華會館國慶晚宴 400人齊賀雙十
南加近千僑胞 共慶雙十國慶

南加近千僑胞 共慶雙十國慶
南加僑界近千人共慶雙十國慶 並有歌舞、美食展等

南加僑界近千人共慶雙十國慶 並有歌舞、美食展等

熱門新聞

洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適