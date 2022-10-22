我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登想連任欲語還休 稱妻子覺得不該一走了之

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

「跑離毒品」遊行熱身展現零容忍 強調毒品對年輕人危害

記者劉子為／洛杉磯報導
熊文勝理事長表達對毒品零容忍的決心。（記者劉子為／攝影）
熊文勝理事長表達對毒品零容忍的決心。（記者劉子為／攝影）

洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）天普分局，20日下午攜手美國華人聯合會（Chinese American Federation）召開關於「跑離毒品」（Run Away from Drugs）活動的新聞發布會。

發布會主要是為將在11月5日早上進行的「跑離毒品」遊行活動做熱身宣傳，活動邀請感興趣的民眾前往天普市警察局，和警察們一起沿著拉斯圖納斯（Las Tunas）大道往東邊快走，向路人展示對毒品零容忍的態度。

美國華人聯合會理事長熊文勝作為代表在現場發言，他強調了毒品對年輕人的嚴重危害，尤其是芬太尼（Fentanyl）。近日有多起年輕人因吸食芬太尼而發生的慘劇，民眾需要進一步正視毒品帶來的危害，每個人都有義務保護年輕人的未來。

想參加「跑離毒品」活動的讀者可以掃描圖片中二維碼進行報名登記。（記者劉子為／攝影...
想參加「跑離毒品」活動的讀者可以掃描圖片中二維碼進行報名登記。（記者劉子為／攝影）

在場警官隨後說明了毒品的危害。一位警官表示，近日出現了很多彩色的藥丸毒品，雖然這些毒品的設計初衷是為了走私之便，並非針對青少年。但很多青少年包括兒童可能會被毒品的表象迷惑，從而誤食毒品。

萬聖節即將到臨，警官建議家長們監護好自己的孩子，不要誤食毒品藥丸。

對「跑離毒品」活動感興趣的讀者，可以通過鏈接https://forms.gle/TMTRWb4fD9ZN6cQ8A，或掃描圖片中的二維碼進行報名登記。

毒品 警察 天普

上一則

亞太裔社區對談 應對仇亞成焦點

下一則

南加全僑慶雙十暨華僑節 強調僑力就是國力表徵

延伸閱讀

金山市議員麥德城競選連任：致力解決毒品危機

金山市議員麥德城競選連任：致力解決毒品危機
榴槤乾、熱水壺夾藏毒品 擬運往台灣 泰國機場攔截

榴槤乾、熱水壺夾藏毒品 擬運往台灣 泰國機場攔截
謝安宜打擊毒品 重罪起訴嫌犯 公辯律師辦公室質疑

謝安宜打擊毒品 重罪起訴嫌犯 公辯律師辦公室質疑
加州查獲400萬顆芬太尼 逮217人

加州查獲400萬顆芬太尼 逮217人
毒品變糖果 洛麗峰會示警

毒品變糖果 洛麗峰會示警
福和市槍擊案4死 警稱涉搶毒品

福和市槍擊案4死 警稱涉搶毒品

熱門新聞

洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／台籍教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04
南加多名華人被騙到外州農場種大麻，成為人口走私受害者。（警方）

以高薪為名南加華人被騙到外州種大麻 人身自由也受限

2022-10-16 19:22

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作
影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場
快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首