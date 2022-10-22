「跑離毒品」遊行熱身展現零容忍 強調毒品對年輕人危害

熊文勝理事長表達對毒品零容忍的決心。（記者劉子為／攝影）

洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）天普 分局，20日下午攜手美國華人聯合會（Chinese American Federation）召開關於「跑離毒品 」（Run Away from Drugs）活動的新聞發布會。

發布會主要是為將在11月5日早上進行的「跑離毒品」遊行活動做熱身宣傳，活動邀請感興趣的民眾前往天普市警察 局，和警察們一起沿著拉斯圖納斯（Las Tunas）大道往東邊快走，向路人展示對毒品零容忍的態度。

美國華人聯合會理事長熊文勝作為代表在現場發言，他強調了毒品對年輕人的嚴重危害，尤其是芬太尼（Fentanyl）。近日有多起年輕人因吸食芬太尼而發生的慘劇，民眾需要進一步正視毒品帶來的危害，每個人都有義務保護年輕人的未來。

想參加「跑離毒品」活動的讀者可以掃描圖片中二維碼進行報名登記。（記者劉子為／攝影）

在場警官隨後說明了毒品的危害。一位警官表示，近日出現了很多彩色的藥丸毒品，雖然這些毒品的設計初衷是為了走私之便，並非針對青少年。但很多青少年包括兒童可能會被毒品的表象迷惑，從而誤食毒品。

萬聖節即將到臨，警官建議家長們監護好自己的孩子，不要誤食毒品藥丸。

對「跑離毒品」活動感興趣的讀者，可以通過鏈接https://forms.gle/TMTRWb4fD9ZN6cQ8A，或掃描圖片中的二維碼進行報名登記。