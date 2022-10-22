張素久獲3廣東僑團頒為顧問 晚宴慶生、頒發聘書

蒙特利公園市議員饒影凡（前左六）及加州眾議員方樹強（前右五）向張素久（前中）頒發表揚狀。（主辦單位提供）

美國港澳之友會、美國廣府人聯誼會及美國飛虎隊研究院，三家廣東僑團聯袂禮聘僑團首長張素久為社團顧問，並於17日晚在聖蓋博半島酒家舉行慶祝晚宴及頒發聘書儀式。中國駐洛杉磯總領事館領事路君燮、加州眾議員 方樹強、蒙市議員鐃影凡及僑界150人共襄盛會。

張素久是「和平將軍」張治中的女兒、中國僑聯海外顧問、海外交流協會常務理事、宋慶齡基金會榮譽理事、山東海交會名譽會長，受時任清華大學校長王大中聘請，擔任清華大學北美教育基金會會長等。她創辦的《北美清華》雜誌，籌措了大量資金，成功資助34個公益項目。她榮獲中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章，國家主席親授勳章；榮獲第五屆中華之光—傳播中華文化年度人物。

祝賀張素久榮任三個廣東老僑團體的顧問晚宴，由南加 州廣府人聯誼會常務副會長梅寧主持，副會長梁玉霞安排嘉賓座位，副會長李美娟負責迎賓，總策劃、總協調、總指揮為陳燦培。

港澳之友會主席蔣郭慧珍、南加州廣府人聯誼會顧問胡國明、美國飛虎隊研究院院長陳燦培，分別代表三會向張素久頒發顧問聘書；加州眾議員方樹強及蒙市議員饒影凡則向張素久頒發表揚狀。

在享受歡樂時光之際，張素久仍心繫祖國及兩岸的未來發展。她表示，目前在北京召開的二十大政治報告中的重點內容：台灣統一是中國人的事情，14億人民有能力解決問題，祖國統一，一定要實現，也一定能實現。這個提法讓所有愛國華人華僑倍受鼓舞和振奮，大家要用忠誠踐行初心使命，把愛國情懷傳給周圍人以及後代，用血肉之軀，建設美麗的國家，獻給偉大的祖國，守衛盛世的中華。

來自華盛頓州廣府人聯誼會會長梁國堯代表廣府總會創會會長黎子流頒贈題字真跡。娛興節目是「福祿壽三星」為88歲的張素久賀壽，胡國明、曼楚及梅寧主導「福祿壽三星」向張素久獻上金光燦爛的元寶、官帽與壽桃，象徵著吉祥如意、萬事順心；僑領趙林獻詞並演唱歌曲《天邊》助興，全體在大蛋糕前合唱生日歌，會場洋溢著節日歡樂。