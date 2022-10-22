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南加全僑慶雙十暨華僑節 強調僑力就是國力表徵

本報記者╱洛杉磯報導
眾人切蛋糕慶祝中華民國111年暨第70屆「華僑節」大會。（本報記者╱攝影）
眾人切蛋糕慶祝中華民國111年暨第70屆「華僑節」大會。（本報記者╱攝影）

中華民國華僑救國聯合總會(僑聯總會)駐美國西南辦事處，聯合羅省中華會館，10月21日（周五）舉辦南加州全僑慶祝中華民國111年暨第70屆「華僑節」大會，並祝賀本屆全球華文論述獎得獎者。

中華民國111年暨第70屆「華僑節」大會21日舉辦。（本報記者╱攝影）
中華民國111年暨第70屆「華僑節」大會21日舉辦。（本報記者╱攝影）

大會開始，全體起立向國父孫中山先生及中華民國國旗致敬。僑聯美西南辦事處主任文光華博士擔任引言人，細細介紹華僑節及僑聯總會的創辦由來。他表示這是一個重要的歷史時刻，70年來，生生不息的華僑精神一直在堅持、繼續和傳承。文光華說：「中華民國開國的過程中，華僑貢獻了巨大的力量，一路走來始終如一，沒有間斷。今天，華僑繼續把民主、自由、民權的種子傳遞給下一代，一起守護中華民國。」他還提到，海峽兩岸實現真正自由、民主、和平統一，才是人民之福，也是海外全僑之福。

中華會館主席鄺松齡表示，「華僑節是一個非常重要的節日，中華會館有著悠久的歷史，我們向來秉持孫中山先生的主張，海外華僑力量很強大，他們出錢出力，支持中華民國的民主自由。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處張正育副處長指出，華僑節主要宗旨就是感念華僑前輩的偉大...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處張正育副處長指出，華僑節主要宗旨就是感念華僑前輩的偉大奉獻。（本報記者╱攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處張正育副處長應邀出席，他指出，華僑節的主要宗旨，就是感念華僑前輩們對創建中華民國所做的偉大奉獻，「我們要始終不忘國父孫中山先生的理念，建立一個民主自由的國家，不同時代的僑胞有不同的使命，我們肩負這個時代的使命。」張正育祝賀全球華文論述獎的獲獎者，「通過你們，優秀的傳統文化得以傳播。」

主辦方表示，海外華僑一向與國家安危休戚與共，111年前，國父孫中山先生推翻滿清，建立民國，多年來，海外華僑在國際社會致力維護國家的尊嚴與安全，提升中華民國的國際地位。海外五千多萬華僑更是中華民國國力的延伸，集結全僑智慧與力量，追求民主自由，開放多元的普世價值，讓中華民國繼續發光發熱，更是一種傳承。

僑聯美西南辦事處主任文光華表示，生生不息的華僑精神一直在堅持、繼續和傳承。（本報...
僑聯美西南辦事處主任文光華表示，生生不息的華僑精神一直在堅持、繼續和傳承。（本報記者╱攝影）

主辦方還指出，「僑力」展現就是國力的具體表徵，結合僑力貢獻台灣，協助台灣與國際社會交流，加深世界對台灣的印象，尤其是彰顯台灣的防疫、文化及人文美食等多元價值，讓世界看見台灣的防疫實力，中華民國因民主而偉大，因自由而偉大，也因團結更偉大。

本次活動出席貴賓包括洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任、鄭心茹副主任、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處葉立傑組長、羅省中華會館周賜軒副主席、蔡惠玲監事長、胡卓球副監事長、泛美中華聯誼會執行長張自豪、僑務委員溫玉玲、廖美華、陳柏宇、南加州中國大專院校聯合校友會副會長辛志超、越柬寮代表羅明、越棉寮代表梁永泰、韓華代表遲景林等眾人。

中華會館主席鄺松齡表示，海外華僑出錢出力，支持中華民國的民主自由。（本報記者╱攝...
中華會館主席鄺松齡表示，海外華僑出錢出力，支持中華民國的民主自由。（本報記者╱攝影）

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